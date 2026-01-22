我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

ICE備忘錄：幹員沒法院搜查令也可逕行進入民宅

中國批評台美關稅協議 陸委會：顧好你自己

中央社台北22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大陸委員會（陸委會）22日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。中央社
大陸委員會（陸委會）22日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。中央社

中國國台辦批評台美關稅協議為「掏空台灣產業根基」、「賣身契」；陸委會回應，各自顧好比較重要，台灣產業與經濟不勞對岸費心，建議北京「好好處理一下自己的經濟問題」。

大陸委員會（陸委會）今天召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，近期有注意到對岸對於台美關稅協議不斷地用「掏空台灣」、「產業空洞化」、「對於台灣未來經濟發展不好」等字句描述，其實各自顧自己的事情比較重要，與其費心考慮台灣的產業跟經濟，不如好好處理中國經濟問題。

他舉例，時任中國國務院總理李克強在2020年說過，中國約有6億人平均月收入僅人民幣1000元（約143美元）；2024年數據資料顯示，這6億人平均月收入僅增加300元，達1300元，增加實在不多。

梁文傑強調，中國在這個時候卻將大把金錢往外援助、借貸，這些錢為什麼不用來好好地改善人民經濟生活呢。台灣、中國各有各自的產業與經濟發展問題要顧，中共不用插手台灣的經濟和發展。

中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人彭慶恩昨天在例行記者會上說，台美達成貿易協議，「實質是外部勢力與台獨分裂勢力相互勾結，掠奪台灣民眾血汗、掏空台灣產業根基的『賣身契』，損害的是台灣民眾和產業的未來」。

國務院 關稅 李克強

上一則

美攀岩家徒手、無防護攀台北101「爬一半怎麼上廁所？」

延伸閱讀

若祭格陵蘭關稅 美國海關恐傷腦筋？路透：還可能課不到

若祭格陵蘭關稅 美國海關恐傷腦筋？路透：還可能課不到
去年兩岸往來逾544萬人次 年增逾百萬 陸客赴台年增近5成

去年兩岸往來逾544萬人次 年增逾百萬 陸客赴台年增近5成
厄瓜多總統學川普把關稅武器化 威脅對鄰國加徵30%關稅

厄瓜多總統學川普把關稅武器化 威脅對鄰國加徵30%關稅
旅行社代辦陸旅遊護照 9年3台人戶籍遭廢 陸委會稱將嚴懲

旅行社代辦陸旅遊護照 9年3台人戶籍遭廢 陸委會稱將嚴懲

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
中天記者林宸佑。(本報系資料照片)

曾酸別人…中天主播林宸佑 羈押首日早餐「豆漿配包子」

2026-01-18 10:19
林宸佑(右)被搜查並收押，中天表示對案件毫無所悉。(本報系資料照)

中天主播收押禁見 電視台：望司法公正審理 勿枉勿縱

2026-01-17 11:20

超人氣

更多 >
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了

南部空軍嗆菲「不許有人對我大聲說話」 網酸：成語用完了
省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」
接友人視訊電話見遭前男友毆打 川普小兒子拜倫報警救她一命

接友人視訊電話見遭前男友毆打 川普小兒子拜倫報警救她一命