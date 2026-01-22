中國批評台美關稅協議 陸委會：顧好你自己

大陸委員會（陸委會）22日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。中央社

中國國台辦批評台美關稅 協議為「掏空台灣產業根基」、「賣身契」；陸委會回應，各自顧好比較重要，台灣產業與經濟不勞對岸費心，建議北京「好好處理一下自己的經濟問題」。

大陸委員會（陸委會）今天召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，近期有注意到對岸對於台美關稅協議不斷地用「掏空台灣」、「產業空洞化」、「對於台灣未來經濟發展不好」等字句描述，其實各自顧自己的事情比較重要，與其費心考慮台灣的產業跟經濟，不如好好處理中國經濟問題。

他舉例，時任中國國務院 總理李克強 在2020年說過，中國約有6億人平均月收入僅人民幣1000元（約143美元）；2024年數據資料顯示，這6億人平均月收入僅增加300元，達1300元，增加實在不多。

梁文傑強調，中國在這個時候卻將大把金錢往外援助、借貸，這些錢為什麼不用來好好地改善人民經濟生活呢。台灣、中國各有各自的產業與經濟發展問題要顧，中共不用插手台灣的經濟和發展。

中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人彭慶恩昨天在例行記者會上說，台美達成貿易協議，「實質是外部勢力與台獨分裂勢力相互勾結，掠奪台灣民眾血汗、掏空台灣產業根基的『賣身契』，損害的是台灣民眾和產業的未來」。