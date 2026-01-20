我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對等關稅案 最高法院今天又沒宣判

熊本阿蘇火山直升機事故 目擊者：濃霧中聽到沉悶撞擊聲

對等關稅15%不疊加 台經長：工具機等9產業擴大競爭優勢

記者黃婉婷／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台美對等關稅在上周五揭曉，台行政院今召開記者會說明談判內容，經濟部長龔明鑫進行說明。(記者杜建重／攝影)
台美對等關稅在上周五揭曉，台行政院今召開記者會說明談判內容，經濟部長龔明鑫進行說明。(記者杜建重／攝影)

台美完成對等關稅談判，台經濟部長龔明鑫今天指出，此次爭取到稅率調降至15％且不疊加，根據委託智庫推估，對產業影響已從負面轉正面，他並點出工具機、機械業、自行車、水五金、手工具、塑膠等9產業，受惠關稅下降，擴大競爭優勢。

龔明鑫今天在行政院台美關稅談判說明記者會指出，美方宣布對等關稅政策後，台灣傳產出現集體焦慮，高科技、ICT產業相對「從從容容，並表達願意隨時支持政府談判需要，談判結果出爐後，傳產公協會都表達幫助很大，能專注衝刺強化競爭力，股市也有適當反應。

龔明鑫指出，關稅已從「20+N」稅率、平均為23.81%，降至15%，與日、韓級歐盟衡平，相對中國、越南等傳產競爭國表現更好，關稅降幅也比日、韓、歐盟還多。

根據經濟部委託兩家智庫研究指出，龔明鑫表示，從32%關稅初估衝擊明顯、20%衝擊減少一半，再到15%，整體影響從負面變正面；關稅變化也帶動價格上漲、消費減少，於此同時，台灣較其他國家有競爭優勢，其替代效果大於所得需求效果，從模型來看影響屬正面。

針對個別產業，龔明鑫指出，稅率降到15%後，工具機業、面對德國、日本、韓國主要競爭對手，台灣關稅24%多出9個百分點，對企業產生極大困難，現在稅率降至15%，甚至比去年4月2日以前更好。

汽車零組件方面，過去受232條款加徵25%影響，現在已達最惠國待遇，關稅降至15%，對其在美國市場幫助很大；自行車業、水五金業、手工具業也拉大與中國、越南等對手國的稅率競爭優勢。塑膠製品產業部分，稅率已從24.6%降至15%，比中國、墨西哥好。

紡織業方面，若屬於服裝類影響較不大，對美出口紡織以緞帶、窗簾、不織布、防疫用紡織品為主，過去疊加稅率後為28.7%，面對韓國競爭壓力大，現在關稅已下降，就能平等競爭；醫療器材業，稅率也從22.5%降至15%。

對於半導體業發展布局，他指出，台灣IC設計居全球第二、晶圓代工居全球第一、封裝測試居全球第一；去年國內半導體產值估可達6.5兆，成長幅度22%，產值、出口成長速度快，即便是下游資訊硬體產業，海內外實力相加，全球占比都達50%以上，顯見台灣半導體國內實力與全球IC產業控制實力均強，在此趨勢下，台灣在ICT全球布局有必要性。

他提到，2025年以前，多家ICT業者已開始全球布局，包括電子五哥、台積電，這次結果出爐，電電公會表達配合政府作法赴美投資設廠。因此，台美兩國政府透過各方面協助讓產業順利在美國設廠、獲利匯回母國，是下一階段重點。

▼收聽一洲焦點Podcast：

關稅 越南 歐盟

上一則

藍白8度阻擋國防預算 民進黨：在等中國同意嗎？

下一則

馬英九分享馬習會經驗 叮囑鄭麗文訪中「別穿高跟鞋」

延伸閱讀

馬克宏稱不打算在達沃斯與川普對話 批美關稅不可接受

馬克宏稱不打算在達沃斯與川普對話 批美關稅不可接受
美最高法院今可能宣判對等關稅 川普若勝訴會怎樣？法律專家解答了

美最高法院今可能宣判對等關稅 川普若勝訴會怎樣？法律專家解答了
川普遭馬克宏拒絕入會 怒嗆：對法國香檳課徵200%關稅

川普遭馬克宏拒絕入會 怒嗆：對法國香檳課徵200%關稅
加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

熱門新聞

曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54
華航空服員被爆出接連兩次在澳洲同一家飯店釀淹水意外。圖為華航機組人員示意圖，非新聞當事人。 (聯合報系資料照)

奧客行為遭曝 華航2空姐釀澳洲飯店客房淹水拒賠償

2026-01-14 22:28
路永佳出席新書「希望的種子」公益發表會。記者林士傑／攝影

曾中風又罹癌 89歲連戰健康狀況曝光了

2026-01-14 12:23

超人氣

更多 >
日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜
台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾