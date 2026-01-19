黃國昌攜出機密會議資料遭追回 綠委圍剿：無心還故意？

我的頻道

記者黃婉婷／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）。（記者邱德祥／攝影）
民眾黨主席黃國昌（中）。（記者邱德祥／攝影）

台灣立法院外交國防委員會今天舉行秘密會議報告軍購特別條例，民眾黨立委黃國昌因將國防部書面資料攜出引發綠營立委圍剿，他強調，自己發現後就立刻繳回，要民進黨立委沈伯洋別刻意抹黑。沈伯洋說，違規20秒也叫違規，黃國昌陳述也與他相同，「一樣的事情要怎麼抹黑？」

軍購特別條例爭議不休，今又爆出立委不慎將機密資料攜出事件，民進黨立委沈伯洋、林楚茵紛紛發文指責，民進黨立委吳思瑤更質疑，到底是「無心」還是「故意」？若是無心，怎麼當立委審查機密事項，如此漫不經心？若是故意，就是惡意違反立院法規，其心可議？

不過，黃國昌在臉書質疑會議指示過水，他準備一堆資料，結果只能問五分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了。他表示，自己離開會議室，走到樓梯口，才發現國防部提供的書面資料，還夾在自己手上的資料中。他馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，前後時間不到30秒，沒想到沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。

沈伯洋稍早指出，按照立法院「議事規則」第48條，機密會議資料不得攜出，屬違規行為，無論違規20秒、30 秒或1分鐘，甚至違規1年，全部都叫違規；結果黃國昌卻發文說他抹黑，結果講的內容跟他所述相同，「請問一樣的事情要怎麼抹黑？」

此外，國民黨立委徐巧芯在臉書留言聲援黃國昌，質疑沈伯洋所說內容也是洩漏會議內容，沈伯洋則說，國防外交機密會議的資料值得是報告跟內容，他只是告訴大家黃國昌走路比較快，以及召委王定宇請他停一下，如果這個也叫國家機密，是不是以後他只要講徐巧芯在機密會議喝水，也要申請解密？

民進黨立委沈伯洋。（本報系資料照）
民進黨立委沈伯洋。（本報系資料照）

沈伯洋 黃國昌 民進黨

