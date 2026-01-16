我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬查多轉送和平獎章給川普 學者批不尊重諾貝爾獎

前亞州聯邦參議員席納瑪遭控與保鑣搞婚外情被提告

台美達成貿易協議 林佳龍：創造雙贏台灣模式

中央社台北16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加，以及半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等。圖左起為美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯、美國貿易代表署代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮、駐美代表處代表俞大㵢。（台行政院提供）中央社
台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加，以及半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等。圖左起為美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯、美國貿易代表署代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮、駐美代表處代表俞大㵢。（台行政院提供）中央社

台美達成貿易協議，台外交部長林佳龍今天在社群平台表示，台美迎來經貿關係歷史性發展，不僅為產業界降低不確定性，也提供清晰投資路徑，創造台美雙贏、政企雙贏的「台灣模式」。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿指出，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

林佳龍晚間在臉書發文表示，此次台美關稅談判順利定案，對產業界而言，不僅降低不確定性，也提供清晰的投資路徑。同時，這項進展也展現出台灣在全球變局中的實力與韌性，讓台美合作的基礎更穩固。

林佳龍認為，整體方向呼應總統賴清德提出的「經濟日不落國」政策，協助國內企業依循「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」的路線前進。感謝談判團隊奔走，以及外交部次長陳明祺、北美司、駐美代表俞大㵢等在這段時間協助談判團隊，不分日夜、全力以赴。

林佳龍也特別感謝台灣金融控股董事長呂桔誠、台積電董事長魏哲家、鴻海科技集團董事長劉揚偉、緯創資通董事長林憲銘、宏碁創辦人施振榮等產經界前輩，協助政府正確分析情勢，提出「投資加上融資信用保證」及「科技產業聚落」的創新模式，成功創造台美雙贏、政企雙贏的「台灣模式」。

林佳龍強調，外交與經貿工作需要透過跨部會整合，以及政府與民間協力，才能將談判成果轉化為長期的制度與互信基礎。台美合作陸續有具體進展，包括台積電擴大投資美國，以及中油與阿拉斯加州天然氣開發公司的合作，皆顯示台灣在科技與能源領域與美國深化合作的意願。

此外，林佳龍指出，長榮、華航及星宇航空相繼開設德州、亞利桑納州及華盛頓特區的直航航線，反映產業往來、投資布局與民眾互動的需求持續成長。外交部亦配合整體政策規劃，強化服務據點與能量，積極推動增設亞利桑納州鳳凰城辦事處及德州Taiwan Tower。

關稅 台積電 德州

上一則

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

延伸閱讀

唐羅主義衝擊 林佳龍：讓台灣在美優先政策不可或缺

唐羅主義衝擊 林佳龍：讓台灣在美優先政策不可或缺
谷立言會晤林佳龍 討論強化台美關係

谷立言會晤林佳龍 討論強化台美關係
躲媒體諜對諜…台外長林佳龍秘密訪美 AIT會官員

躲媒體諜對諜…台外長林佳龍秘密訪美 AIT會官員
華府直擊／林佳龍低調訪美、避曝光 與媒體「諜對諜」攻防戰

華府直擊／林佳龍低調訪美、避曝光 與媒體「諜對諜」攻防戰

熱門新聞

（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
蔡昌鈺。（蔡昌鈺提供）

根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

2026-01-10 18:09
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54

超人氣

更多 >
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人