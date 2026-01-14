不做任何防護 美攀岩家將徒手挑戰101

我的頻道

記者林海／即時報導
自由攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德將在台灣時間1月24日挑戰徒手攀登台北101，由Netflix直播。（Netflix提供）
美國極限攀岩家阿利克斯霍諾德（Alex Honnold）是史上最厲害的自由攀岩高手，他不斷地挑戰極限，將於本月24日以徒手、無防護的方式，攀爬台北101外牆，此舉立刻成為各方關注焦點。

但事實上，霍諾德挑戰徒手攀爬101在大約十年前差點成真，這次攀爬是要完成當年遺憾。

霍諾德從五歲開始就在體育館裡頭練習攀岩，青少年時期參加很多國際或本土的少年攀爬活動競賽，2017年霍諾德以徒手獨攀登上美國優勝美地國家公園巍峨的酋長岩，是第一個、也是唯一一個在優勝美地國家公園做到的人，更擁有最快的優勝美地三冠王攀登紀錄，在18小時50分鐘內連接爬上沃特金斯山脈、酋長岩的鼻子和半圓頂西北壁常規路線。

霍諾德曾說，他喜歡大岩壁上的長路線，而他可嘗試快速完成它們。他說：「風險跟後果，是兩回事；徒手攀岩的風險很低，但是後果很嚴重。」2018年傳記紀錄片「赤手登峰」（Free Solo）以霍諾德為主角，該紀錄片還獲得英國電影學院獎和奧斯卡最佳紀錄片等多個獎項。

據了解，霍諾德大約在十年前就表達要徒手攀爬台北101的意願，當時的模式也幾乎與這次相同，有美國電視台進行直播，並有台灣製作單位配合，而美方當時來台場勘，各方都以促成的方向進行協助，霍諾德更曾經飛來台灣，在台北101的91至93樓試爬過。

據當時製作團隊透露，對於台北101來說，安全當然是最大考量，由於霍諾德要創造更具意義的紀錄，堅持不做任何防護，美方雖然透過律師表達，願意簽切結書，只是若意外真的不幸發生，對台北101的形象也是災難性的打擊。

因此，在多方多次來回溝通後，最終霍諾德妥協，願意揹上小型降落傘，萬一發生意外時，還能有活命的機會，雖然過去曾經也有高樓跳傘，但被強風吹回建築物產生撞擊，但總比什麼防護都沒有好，據了解，此次霍諾德的挑戰可能也會採同樣模式。

攀岩好手不綁繩挑戰101。 (製表／聯合報)
雖然當年各方都有一定程度的共識，但是最終美方對這一挑戰喊卡，也讓霍諾德留下遺憾，此次再度來台挑戰，也是要彌補當年的遺憾。

當時被問及為何不挑戰世界最高樓杜拜哈里發塔，霍諾德說，哈里發塔全為玻璃，太滑了不敢挑戰，而台北101的窗沿條件，以他手指與臂展是能克服的。

台北101

