鳳凰城市長：盼與台深化航太、無人機等合作

中央社台北14日電
台總統賴清德（右）14日下午接見美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋雷哥（Kate Gallego）（左）所率訪問團等一行，歡迎蓋雷哥率團來訪台灣。中央社
台總統賴清德（右）14日下午接見美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋雷哥（Kate Gallego）（左）所率訪問團等一行，歡迎蓋雷哥率團來訪台灣。中央社

美國亞利桑納州鳳凰城市市長蓋雷哥今天晉見台灣總統賴清德時表示，感謝台積電投資鳳凰城，這是美國史上最大宗的外國直接對內投資，未來期盼雙邊在航太、無人機、生技等產業能持續深化合作。

賴清德今天在總統府接見蓋雷哥（Kate Gallego）所率的訪問團，並感謝蓋雷哥自2019年以來3度訪問台灣，還曾在他2023年以副總統身分過境舊金山時，特地出席僑界活動，用具體行動展現對台灣的重視與友好。

蓋雷哥致詞時表示，感謝台積電投資鳳凰城，讓台積電與鳳凰城獲得雙贏，台積電的投資已經開始獲利，許多的鳳凰城年輕人也因此買房，並感謝星宇航空加入華航行列，提供雙邊直航服務。

除了半導體合作外，蓋雷哥說，亞利桑納州天氣非常宜人，適合做飛行訓練，台灣在亞利桑納州做軍機訓練也有數十年歷史，未來希望在航太領域加深雙邊合作；她還提到，鳳凰城希望成為航空交通領導者，更是全美第一個開始使用無人機進行包裹投遞的城市，台灣在此領域也非常有經驗，期盼能加深合作。

蓋雷哥表示，雙邊在醫療、生技產業合作也非常成功，共同對抗癌症，這個合作為台灣帶來了許多的工作機會，可謂是雙贏局面。

日前蓋雷哥曾率鳳凰城地區少棒球隊與台南市少棒聯隊進行友誼交流賽，蓋雷哥今天則笑說，台南在友誼賽中大獲全勝，她會向美國職棒亞利桑納響尾蛇隊提醒招募台灣人才時，記得從台南少棒中挑選。

