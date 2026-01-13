我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州青蔥1把逼近1.5美元 華人嘆快要吃不起

川普降信用卡利率20日實施 華爾街推方案應急

綠高市初選賴瑞隆勝出 柯志恩：對決新潮流

台灣新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨高雄市長初選民調勝出的立委賴瑞隆（左），13日下午到台南與立委林俊憲（右）車隊掃街，力挺林在台南市長初選出線。(記者吳淑玲／攝影)
民進黨高雄市長初選民調勝出的立委賴瑞隆（左），13日下午到台南與立委林俊憲（右）車隊掃街，力挺林在台南市長初選出線。(記者吳淑玲／攝影)

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等4位參選人在對比式民調中都勝過國民黨假想敵國民黨立委柯志恩。新潮流系的賴瑞隆民調平均成績為55.99%，和第2名邱議瑩的55.38%，差距不到1個百分點，賴將代表民進黨參選高雄市長。

國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，賴瑞隆初選勝出在她的預料當中，恭喜賴瑞隆，未來就是兩人的對決，甚至可以說是「柯志恩和新潮流」的對決；高雄市長選戰會是以小搏大、逆轉的方式，透過不同的政見及行為爭取大家的認同，展開一場君子之爭。

民進黨初選方式，由3家民調公司進行對比式民調，3家民調平均結果，為初選參選人最終初選成績。賴瑞隆和邱議瑩在「山水」和「典通」兩家民調公司互有領先，領先幅度都約為0.9個百分點，但賴瑞隆在「民進黨中央黨部」執行的民調中，大勝邱議瑩1.92個百分點，成為勝出關鍵。

賴瑞隆初選造勢時聲稱自己是「國民黨最怕的人」，昨現身受訪時，指第一時間已跟其他3名參選人通過電話並獲得祝福，4名「兄弟姊妹」都是高雄隊員，他有信心大家會團結一致。面對國民黨對手柯志恩，他則指自己曾在市府擔任10年首長，對市政非常嫻熟，這是他跟柯最大的不同。

對於初選以些微差距落敗，邱議瑩表示，已盡自己最大努力，但結果不盡人意，須很謙卑接受初選結果，未來高雄還是要持續走下去與持續進步、努力，唯有團結和大家同心協力，才能讓高雄愈來愈好，恭喜賴瑞隆。

許智傑的民調平均成績為51.9%，林岱樺為50.5%，兩人也都表態力挺賴瑞隆。許智傑表示，感謝高雄市民這段時間給他的支持和肯定，會團結一致。林岱樺表示，她輸的只是一次初選，不會輸掉服務高雄的初心，也再次呼籲各界團結支持黨提名人，共同守住高雄、讓高雄更好。她重申，初選制度公平，就沒有脫黨、分裂的選項。

國民黨高雄市長參選人柯志恩（圖）表示，市民最需要的不是誰的錢多、資源多，而是提出...
國民黨高雄市長參選人柯志恩（圖）表示，市民最需要的不是誰的錢多、資源多，而是提出最好的政見，讓市民有感。(記者黃義書／攝影 )

民調 國民黨 民進黨

上一則

傳台積加碼投資換關稅調降 台經院示警：半導體最精銳產能將移美

延伸閱讀

自稱「國民黨最怕的人」賴瑞隆出線選高雄市長 喊團結

自稱「國民黨最怕的人」賴瑞隆出線選高雄市長 喊團結
「新系勝英系」賴瑞隆甩開兒子霸凌陰影 代表民進黨征戰高雄市長

「新系勝英系」賴瑞隆甩開兒子霸凌陰影 代表民進黨征戰高雄市長
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
藍高南屏選將 柯志恩、謝龍介、蘇清泉出線 王金平任最高顧問

藍高南屏選將 柯志恩、謝龍介、蘇清泉出線 王金平任最高顧問

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
蔡昌鈺。（蔡昌鈺提供）

根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

2026-01-10 18:09
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42

超人氣

更多 >
好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天
全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8
花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商
13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報

13項稅收減免 無需逐項列舉即可申報
CNN：國防部耗時1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置

CNN：國防部耗時1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置