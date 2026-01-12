我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

美8成政庇申請人來自中國 近幾年數量尤為暴增

台北101爆歧視 越南移工試鞋被回：那很貴

記者林怡秀、江佩君／台北13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
101董座賈永婕親自留言回應網友。(記者王聰賢／攝影)
101董座賈永婕親自留言回應網友。(記者王聰賢／攝影)

台北101專櫃被爆歧視越南移工，有網友表示自己的越南移工朋友到101的運動時尚品牌「鬼塚虎」看鞋，沒想到遭該品牌店員無理回應「那很貴」，101董座賈永婕剛好看到爆料貼文，親自留言回覆「我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」，積極處理的態度贏得網友好評。鬼塚虎12日也發出聲明「針對本次事件，已即刻啟動內部調查程序，並已先行將涉事員工停職，配合相關調查作業」。

一名女網友表示，她的朋友是一名越南移工妹妹，10日越南妹妹前往台北101的鬼塚虎看鞋，很有禮貌的向店員表示自己想看鞋，不料對方竟冷淡回應「那很貴」，接著選擇無視，後來朋友再度表示自己想要看37號的鞋子，店員竟回「我們沒有37號」，網友直呼：「聽完這些敘述我真的覺得不可思議，2026還有這種歧視事件，真的好丟臉，101不是每天都是外國遊客嗎？」

其他網友也分享自己在該專櫃遇到的不愉快經驗，「101鬼塚虎有位女店員態度真的超差，上次帶小孩去試穿鞋子，他愛理不理就算了，請他去拿試穿的尺寸，他竟然站在旁邊跟別人聊完天才去（我很確定那內容是閒聊）如果是同一位的話那真的不意外」、「101鬼塚裡面的店員真的是完全不理不睬的，後來去了微風的，裡面的店員超級有耐心，還幫我加入他們的line有小獎品，我們後來買了三雙。 我真心覺得很多地方的店員的態度都很差，麻煩跟妳認識的移工妹妹說是員工爛沒教養的問題，希望她會好過一點」。

底下網友紛紛留言表達憤慨，更釣出董座賈永婕親自回覆：「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要！」發文的網友表示「謝謝董事長守護台灣門面」，其他網友也表示，101是台灣門面，接待無數國內外旅客，更是展現台灣的重要地標，痛罵「太丟台灣人臉了」！

鬼塚虎12日發出正式回應，表示針對事件已即刻啟動內部調查程序，並已先行將涉事員工停職，配合相關調查作業。倘若經查證相關行為屬實，將依公司規範與相關法令，採取最嚴正之處分措施，包含解僱在內，絕不寬貸。品牌也指出將全面檢視並強化內部管理機制，進一步加強員工教育訓練與服務規範宣導，以防止類似情事再次發生，確保消費者權益與品牌信譽。

越南 台北101 歧視

上一則

台民眾黨主席黃國昌率團拜會白宮國安會 交流細節保密

下一則

衛報：中國向歐洲施壓 要求禁止台灣政治人物入境

延伸閱讀

台北101將公開標售15.1%股權 排除中資

台北101將公開標售15.1%股權 排除中資
台北101跨年煙火雨天變調 賈永婕發聲了、小S一句話力挺

台北101跨年煙火雨天變調 賈永婕發聲了、小S一句話力挺
模仿效應成隱憂 台北101董座賈永婕：會完成跨年煙火任務

模仿效應成隱憂 台北101董座賈永婕：會完成跨年煙火任務
有在練 蔣萬安牛仔褲比虛擬鐵人竟拿第2 直呼蠻累的

有在練 蔣萬安牛仔褲比虛擬鐵人竟拿第2 直呼蠻累的

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16

超人氣

更多 >
10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝
上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主