我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約公校1天2起攜槍入校案 1學生被捕竟是通緝犯

NBA進軍歐洲 向投資人招手 喊出球隊估值衝10億美元

台民眾黨主席黃國昌率團拜會白宮國安會 交流細節保密

台灣新聞組／台北13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣民眾黨主席黃國昌12日率團訪問華府，接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部。圖為黃國昌步出AIT總部大樓。（中央社）
台灣民眾黨主席黃國昌12日率團訪問華府，接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部。圖為黃國昌步出AIT總部大樓。（中央社）

台灣民眾黨主席黃國昌今天率團訪問華府，接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部。除了AIT執行理事藍鶯陪同外，國務院官員也現身AIT總部。然而，對於實際拜會對象與交流內容，黃國昌本人始終低調，未透露細節。

中央社報導，黃國昌、候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨前國際部主任林子宇今天抵達華府，約上午10時赴白宮國安會所在的艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building）在藍鶯（IngridLarson）陪同下會談逾1小時。

一行人於下午1時趕赴美國在台協會（AIT）位於維吉尼亞州的總部，國務院中國與台灣議題研究員莊宛樺（Jessica Drun）等人現身同棟大樓。

約2小時後，黃國昌踏出AIT大門，未發表簡短談話，對於會晤對象、討論議題，美方有無當面關切台灣國防預算，及民眾黨是否將持續封殺國防特別條例等議題，黃國昌三緘其口。

民眾黨一行人前往AIT期間，「紐約時報」（NewYork Times）引述知情人士報導，美國接近與台灣達成貿易協議，對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。

黃國昌也未證實與美方對話期間是否談到15%為最終關稅稅率，多次以「謝謝」回覆後便搭車離去。

民眾黨訪團晚間從華府搭機離境，預計在台北時間14日清晨抵達台灣後將盡速召開記者會，報告訪美所得到的資訊跟成果。

黃國昌出發前在桃園國際機場接受媒體聯訪表示，此行最主要目的是針對民眾關心的軍購及高關稅議題，希望有機會從美方得到直接可信賴的資訊，也表達台灣人民在相關問題上關切的角度。

黃國昌指出，民眾黨把此行定位成真誠、坦率的交換意見。台灣民眾黨也一直支持國防自主及強化台灣自我防衛能力，但也須忠實反映人民心聲，「這是個負責任在野黨的天職」。

關稅議題方面，黃國昌說，政府不斷告訴民眾「去年4月在所謂最優先的清單」，到8月時還是用20%加上既有稅率，如今已邁入2026年，針對國人關心的議題，台灣民眾黨認為最好的方式就是坦率交換意見，而且得到可信賴的資訊。

黃國昌 民眾黨 AIT

上一則

「我還沒有退休」管中閔：待今年7月底後考慮去開Uber

延伸閱讀

黃國昌訪美「與官方談國防、關稅」 綠稱時間動機可疑

黃國昌訪美「與官方談國防、關稅」 綠稱時間動機可疑
黃國昌率團訪美盼獲取直接可信賴資訊 14日返台

黃國昌率團訪美盼獲取直接可信賴資訊 14日返台
兩年條款鬆動傳不滿 民眾黨立委換新手 藍綠白互動有變數

兩年條款鬆動傳不滿 民眾黨立委換新手 藍綠白互動有變數
2026地方選舉 黃國昌：藍白「拚到最大再合」不用太快形成1對1

2026地方選舉 黃國昌：藍白「拚到最大再合」不用太快形成1對1

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16

超人氣

更多 >
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝