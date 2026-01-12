我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刷卡網購名錶佯稱未收貨 維州男詐百萬判刑

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

宜蘭外海規模5.3地震 去年1227規模7餘震

記者胡瑞玲／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣東部海域12日晚9時31分發生規模5.3地震。圖／中央氣象署提供
台灣東部海域12日晚9時31分發生規模5.3地震。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布115003號地震報告，東部海域今晚9時31分發生規模5.3地震，地震深度70.3公里，最大震度3級。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，規模5.3地震相當於約0.045顆顆原子彈威力；地震測報中心主任吳健富表示，後續仍可能有餘震發生，民眾需多注意。

東部海域今晚9時31分發生規模5.3地震，地震深度70.3公里，各地最大震度為宜蘭、桃園、竹縣3級，新北、花蓮、台北、台中、南投、竹市、苗栗、彰化、嘉縣2級，基隆、雲林、嘉市、台南1級。

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋說，規模5.3地震相當於約0.045顆顆原子彈威力

地震測報中心主任吳健富表示，今晚地震主因為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊在台灣東部碰撞帶，2個板塊擠壓所致。

吳健富指出，去年12月27日發生規模7地震，震央位於宜蘭外海，今天也在宜蘭外海，推估是1227的餘震。1227規模7地震不會透過單一主震就消耗所有能量，先前也有餘震，但因規模小、深度深，民眾感受較小，今晚規模逾5，又在晚上，因此民眾較有感。

吳健富說，先前發生1227規模7地震時，就有提醒後續會有規模5.5至6的餘震，今天發生規模5.3的餘震，後續也可能持續發生餘震，但因為深度較深、能量傳遞到地表時，已被地層吸收，民眾感覺較無感。

氣象署今晚10時10分將召開記者會說明。

地震

上一則

蔡規賴不隨 「第4軍種」資電軍破功 各單位回歸陸軍

下一則

王毅訪非談一中原則 台外交部：干預他國事務惡劣本質

延伸閱讀

菲律賓近海規模6.7地震 暫無傷亡 官方警告恐有餘震

菲律賓近海規模6.7地震 暫無傷亡 官方警告恐有餘震
地震記憶(下)

地震記憶(下)
東灣聖拉蒙震不停 2個月91次2級以上地震

東灣聖拉蒙震不停 2個月91次2級以上地震
為何地震後急奔竹科公司？專家曝原因嘆：竹科人遇地震就失眠

為何地震後急奔竹科公司？專家曝原因嘆：竹科人遇地震就失眠

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」
「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光