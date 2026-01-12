宜蘭外海規模5.3地震 去年1227規模7餘震

台灣東部海域12日晚9時31分發生規模5.3地震。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布115003號地震 報告，東部海域今晚9時31分發生規模5.3地震，地震深度70.3公里，最大震度3級。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，規模5.3地震相當於約0.045顆顆原子彈威力；地震測報中心主任吳健富表示，後續仍可能有餘震發生，民眾需多注意。

東部海域今晚9時31分發生規模5.3地震，地震深度70.3公里，各地最大震度為宜蘭、桃園、竹縣3級，新北、花蓮、台北、台中、南投、竹市、苗栗、彰化、嘉縣2級，基隆、雲林、嘉市、台南1級。

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋說，規模5.3地震相當於約0.045顆顆原子彈威力

地震測報中心主任吳健富表示，今晚地震主因為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊在台灣東部碰撞帶，2個板塊擠壓所致。

吳健富指出，去年12月27日發生規模7地震，震央位於宜蘭外海，今天也在宜蘭外海，推估是1227的餘震。1227規模7地震不會透過單一主震就消耗所有能量，先前也有餘震，但因規模小、深度深，民眾感受較小，今晚規模逾5，又在晚上，因此民眾較有感。

吳健富說，先前發生1227規模7地震時，就有提醒後續會有規模5.5至6的餘震，今天發生規模5.3的餘震，後續也可能持續發生餘震，但因為深度較深、能量傳遞到地表時，已被地層吸收，民眾感覺較無感。

氣象署今晚10時10分將召開記者會說明。