我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上規模最大退稅季？取決這2項因素

川普認真考慮軍事干預伊朗 地面部隊進入並非選項

黃國昌率團訪美盼獲取直接可信賴資訊 14日返台

中央社桃園機場11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣民眾黨主席黃國昌（中）11日晚間率團赴美國首府華盛頓。（中央社）
台灣民眾黨主席黃國昌（中）11日晚間率團赴美國首府華盛頓。（中央社）

台灣民眾黨主席黃國昌今晚率團訪問美國首府華盛頓，他接受媒體聯訪表示，此行最主要目的是針對國人關心的軍購及高關稅議題，盼從美方得到直接可信賴資訊，預計14日返台。

台灣民眾黨中午發出採訪通知指出，黃國昌將率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注的國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。訪美團成員除黃國昌外，還有候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨前國際部主任林子宇。

黃國昌下午在桃園國際機場第二航廈出境大廳接受媒體聯訪表示，這次到華府進行的拜訪行程非常緊湊，預估在華府時間12日清晨落地，隨即進行一整天政府部門的拜會，12日下午結束後，晚上就會直接從華盛頓搭機返台，預計在星期三（14日）清晨返抵國門。

黃國昌說，感謝非常多部門協助順利完成參訪華府相關行程的安排對接，此行最主要目的是針對國人關心的軍購及高關稅議題，希望有機會從美方得到直接可信賴的資訊，也表達台灣人民在相關問題上關切的角度，但參訪單位及參與對象基於跟美方的互信默契，此時無法清楚詳細報告。

黃國昌指出，民眾黨把此行定位成真誠、坦率的交換意見，同時也從美方直接、第一手得到可信賴資訊，視為此行最重要目的。台灣民眾黨一直支持國防自主及強化台灣自我防衛能力，但也須忠實反映人民心聲，「這是個負責任在野黨的天職」。

他表示，過去這段時間民眾黨非常希望政府能針對關於對美軍購，特別是新台幣1.25兆國防特別條例草案，具體要買哪些東西、預計交貨期及其他在進行條例審查時必要的資訊，但遺憾的是到目前為止，「除了拿到2張A4紙、看到7個條文以外，能夠得到的資訊可以說是少到已不知該怎麼形容。」

針對高關稅議題，黃國昌說，政府不斷告訴民眾「去年4月在所謂最優先的清單」，到8月時還是用20%加上既有稅率，政府也說「這只是暫時的」，現在已邁入2026年，針對國人關心的議題，台灣民眾黨認為最好的方式就是真誠、坦率交換意見，而且得到可信賴的資訊。

他說，14日清晨返台後會儘速召開記者會，報告訪美所得到的資訊跟成果。

記者詢問，經過此行對軍購的了解後，是否會影響到後續對軍購的態度？黃國昌指出，他覺得不要急，從美國回台後會再依所得資訊，負責任的跟民眾進行報告，台灣民眾黨一直支持強化台灣自我防衛的能力，前主席柯文哲更是在2024年總統選舉時，第1個喊出國防預算達GDP占比3%。

對於記者追問交流費用是立法院出還是民眾黨自行支付，黃國昌回應表示「是民眾黨出的」。

記者又問，這次的訪美是接受美國邀請還是自行前往？黃國昌說，針對很多議題民眾黨有跟美方表達關切，同時也表達希望能直接面對面溝通，感謝美國相關部門在假期時做了非常多的安排努力好不容易敲定的行程，因為磋商也有一定時間，能順利達成這次的華府行，也希望能有好的收穫結果跟大家報告。

民眾黨 黃國昌 華府

上一則

唐羅主義衝擊 林佳龍：讓台灣在美優先政策不可或缺

下一則

專家之眼／桃花源裡的台灣 官方數據看不見的悲慘世界

延伸閱讀

兩年條款鬆動傳不滿 民眾黨立委換新手 藍綠白互動有變數

兩年條款鬆動傳不滿 民眾黨立委換新手 藍綠白互動有變數
2026地方選舉 黃國昌：藍白「拚到最大再合」不用太快形成1對1

2026地方選舉 黃國昌：藍白「拚到最大再合」不用太快形成1對1
兩年條款鬆動 傳陳昭姿留任釀不滿

兩年條款鬆動 傳陳昭姿留任釀不滿
柯文哲籲賴別分裂台灣 警告綠營：敢搞黃國昌 我就打焦土戰

柯文哲籲賴別分裂台灣 警告綠營：敢搞黃國昌 我就打焦土戰

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
中國國台辦發言人陳斌華說，若台獨觸碰紅線，中國必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。（記者陳政錄／攝影）

台輿論憂中國仿效美國逮捕賴清德？國台辦回應了

2026-01-07 01:42
高雄檢警查獲雨刷蔡政宜涉洗錢案，查扣勞力士名表。記者石秀華／攝影

台議員與妻涉洗錢225億台幣 高雄豪宅搜出85個名牌精品包

2025-12-29 14:35
示意圖。(圖／123RF)

留學單親媽攜幼兒回台定居 愛子恐成「人球」急哭

2026-01-09 14:16

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採

反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採
美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」
周上七天班比中國「996」更卷 加州AI新創公司曝2殘酷現實

周上七天班比中國「996」更卷 加州AI新創公司曝2殘酷現實