黃國昌率團訪美盼獲取直接可信賴資訊 14日返台

台灣民眾黨主席黃國昌（中）11日晚間率團赴美國首府華盛頓。（中央社）

台灣民眾黨 主席黃國昌 今晚率團訪問美國首府華盛頓，他接受媒體聯訪表示，此行最主要目的是針對國人關心的軍購及高關稅議題，盼從美方得到直接可信賴資訊，預計14日返台。

台灣民眾黨中午發出採訪通知指出，黃國昌將率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注的國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。訪美團成員除黃國昌外，還有候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨前國際部主任林子宇。

黃國昌下午在桃園國際機場第二航廈出境大廳接受媒體聯訪表示，這次到華府 進行的拜訪行程非常緊湊，預估在華府時間12日清晨落地，隨即進行一整天政府部門的拜會，12日下午結束後，晚上就會直接從華盛頓搭機返台，預計在星期三（14日）清晨返抵國門。

黃國昌說，感謝非常多部門協助順利完成參訪華府相關行程的安排對接，此行最主要目的是針對國人關心的軍購及高關稅議題，希望有機會從美方得到直接可信賴的資訊，也表達台灣人民在相關問題上關切的角度，但參訪單位及參與對象基於跟美方的互信默契，此時無法清楚詳細報告。

黃國昌指出，民眾黨把此行定位成真誠、坦率的交換意見，同時也從美方直接、第一手得到可信賴資訊，視為此行最重要目的。台灣民眾黨一直支持國防自主及強化台灣自我防衛能力，但也須忠實反映人民心聲，「這是個負責任在野黨的天職」。

他表示，過去這段時間民眾黨非常希望政府能針對關於對美軍購，特別是新台幣1.25兆國防特別條例草案，具體要買哪些東西、預計交貨期及其他在進行條例審查時必要的資訊，但遺憾的是到目前為止，「除了拿到2張A4紙、看到7個條文以外，能夠得到的資訊可以說是少到已不知該怎麼形容。」

針對高關稅議題，黃國昌說，政府不斷告訴民眾「去年4月在所謂最優先的清單」，到8月時還是用20%加上既有稅率，政府也說「這只是暫時的」，現在已邁入2026年，針對國人關心的議題，台灣民眾黨認為最好的方式就是真誠、坦率交換意見，而且得到可信賴的資訊。

他說，14日清晨返台後會儘速召開記者會，報告訪美所得到的資訊跟成果。

記者詢問，經過此行對軍購的了解後，是否會影響到後續對軍購的態度？黃國昌指出，他覺得不要急，從美國回台後會再依所得資訊，負責任的跟民眾進行報告，台灣民眾黨一直支持強化台灣自我防衛的能力，前主席柯文哲更是在2024年總統選舉時，第1個喊出國防預算達GDP占比3%。

對於記者追問交流費用是立法院出還是民眾黨自行支付，黃國昌回應表示「是民眾黨出的」。

記者又問，這次的訪美是接受美國邀請還是自行前往？黃國昌說，針對很多議題民眾黨有跟美方表達關切，同時也表達希望能直接面對面溝通，感謝美國相關部門在假期時做了非常多的安排努力好不容易敲定的行程，因為磋商也有一定時間，能順利達成這次的華府行，也希望能有好的收穫結果跟大家報告。