臨判前喊「抄佛經」博同情 老虎鉗拔牙虐死人主嫌判無期

曾任警友站副站長的劉姓男子，與劉姓、石姓同夥在七期豪宅虐死許姓男子，目前羈押中。(圖／民眾提供)

台中7期豪宅前年發生凶殘虐殺案，從事博弈的劉姓男子和許姓助理有財務糾紛，劉男與三名同夥持榔頭敲生殖器、老虎鉗拔牙等「十大酷刑」虐死許男，解剖時許男的血液上甚至浮著一層油，連法醫都稱罕見，研判傷及脂肪釀肺栓塞。台中地院國民法庭昨依拘禁凌虐致人於死罪，判劉男無期徒刑，褫奪公權終身。

全案除劉姓主嫌判無期徒刑，同夥劉男、石男各判13年6月、12年；林姓少年另由少年法庭審理。

起訴指出，劉姓主嫌（32歲）從事博弈和許姓助理有財務、傳播小姐費用糾紛，前年10月18日在7期市政路豪宅與劉姓友人（37歲）、石姓員工（19歲）及林姓少年，拿球棒、榔頭及尖刀攻擊，並朝傷口淋烈酒、潑辣椒醬，還持老虎鉗拔牙。

劉男擔心許男哀號聲過大引起鄰居注意，又用電線、膠袋綑綁手腳拖進廚房繼續施暴，隔天一早發現許男失去呼吸心跳，直至傍晚才叫救護車，但許男早已死亡；劉男被起底是台中第6分局警友站的副站長，已遭警方除名。

法院審理時，法醫曾柏元證稱剖開許男遺體「血液上浮著一層油」，案例少見，認定是傷及皮下脂肪，釀成極嚴重肺脂肪栓塞等因素致死。

由於相關被告證詞不一、彼此相互卸責，還辯稱有替許男CPR急救，檢方根據手機對話，發現劉男曾向傳播小姐稱「弟弟被打很慘，門牙被拔光、四肢都打斷了」、「我在請他全身傷口吃辣椒醬」，還說「不想太早玩死他。」

劉男等人凌虐許男時，還錄影取樂，畫面中劉男用吸塵器捅許男的嘴猛吸、用刀割身體後淋威士忌，檢方認為其等以酷刑把許男虐到全身62道傷勢、體無完膚，直至「死透了」才叫救護，讓檢方痛泯滅人性。

中院表示，劉姓主嫌凌虐手段最多、最殘忍，釀許男遭受長時間折磨死亡，事後一再推託、依偵查進度才部分認罪，態度最差，且精神鑑定正常不予減刑。

據了解，劉姓主嫌自幼在大陸福建成長、求學，因父母離異輾轉來台生活，卻從事違法賭博、詐欺為業，還以月租8萬元(台幣，下同)在7期市政路承租豪宅，雇用許姓男子為助理，劉男認為許男浮報公司款項、詐款未上繳，才釀出殺機。

台中地院審理時，同案被告石姓男子指證，許男擔任詐團車手，因為去「拚」同夥的700多萬元贓款，黑吃黑才起衝突。

劉男為了「教訓」許男，對他長時間拘禁、凶殘凌虐，其錄影畫面更拍下眾人拿球棒、榔頭在陽台痛毆許男，許被砸到膝蓋痛的慘叫、哀嚎，聲聲大喊「救命」，但對方絲毫不停手。

檢察官殷節哽咽直言，這段畫面讓檢察官無法忘卻，可見死者生前承受巨大痛苦、精神恐慌，頻頻喊救命表達想活下的希望，卻沒有人停手，令人鼻酸。

殷節指出，劉男長時間拘禁、以虐取樂，手段凶殘至極無人性，把許男當成待宰牲畜毫無尊嚴，犯後向救護人員自稱是「警察」，又謊稱是許男自殘，事後和同夥清理現場、串滅證，還製造假證據，種種手段惡劣至極。

劉男直至今年1月7日提出要「抄佛經」，但檢方認為非真心悔悟，是算計求減刑才使用廉價、不真誠手段博同情，因此求處無期徒刑。