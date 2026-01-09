日議員石平：日台必須聯手 應對中國威嚇

我的頻道

中央社台北9日電
日本維新會中國裔參議員石平訪台，9日出席「2026印太戰略智庫研討會－應該如何與中國打交道」時遇鬧場，他於會後表示，這不是討論問題的方式。中央社
日本維新會中國裔參議員石平訪台，他今天在一場座談會上表示，日台應該加強聯手應對中國威嚇，日本應該突破限制、禁區，加強與台灣交流、合作，將在日本議會貢獻自身力量。

印太戰略智庫今天下午在張榮發基金會舉辦「2026印太戰略智庫研討會－應該如何與中國打交道」，石平獲邀出席發表短講。

石平表示，中國經濟發展受惠於美國、日本、台商的幫忙，彼時的中國僅有勞動力，缺乏資金、技術；美國一度抱持幻想，以為經濟發展可以為中國帶來民主自由，沒想到幻想破滅，換來的是共產黨再次露出地痞流氓本性。

他強調，不要對中共抱持任何幻想，不要以為喊話好好商量、說些好話、掉了眼淚可以換取和平；當年為了確保香港回歸後的前途，中英發表聯合聲明，現在再看香港，一國兩制、「50年不變」已毀，這個聲明哪裡還有什麼意義。

石平認為，日本應與台灣加強聯手、合作，日本政府必須敢於突破限制、禁區，持續與台灣政府進行經濟、文化甚至是國防領域廣泛合作，有相同理念的國家必須團結起來，一起捍衛和平、民主、自由。

石平於會前接受媒體聯訪時說，日本、台灣應該全面深化關係，可在政治層面有官方正式交流，甚至是在國防方面有效合作，儘管目前還有很多限制、禁區需要突破，「做為一個國會議員，我會盡到自己的力量」。

關於日本首相高市早苗「台灣有事說」發酵後的日中關係，石平說，中國政府持續對日本施壓、恐嚇，不過日本政府沒有屈服，高市早苗國內支持率反倒衝高；過往日本政府有不好習慣，「中國一施壓、日本就低頭」，這次一致決定不再屈服於中國打壓。

