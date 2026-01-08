我的頻道

健康成績單出爐 綜合社經、醫療、環境…這州奪魁

鹽湖城摩門教聚會所發生槍擊2死6傷…今日你應知道5件事

民眾黨立委陳昭姿：沒簽2年條款 代理孕母法案通過會離任

中央社記者郭建伸台北8日電
民眾黨立委陳昭姿。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委陳昭姿。圖／聯合報系資料照片

民眾黨不分區立委執行2年條款，但黨籍立委陳昭姿傳出可能留任，引發黨內討論。陳昭姿今天受訪表示，她跟前黨主席柯文哲簽的不是2年條款，她是簽代理孕母法案通過後離任的條款，若法案1年就通過，她也可以離職。

為貫徹民眾黨不分區立委2年條款，多數民眾黨立委都已簽辭職書，但民眾黨主席黃國昌日前表示，陳昭姿的任期會與前主席柯文哲另外處理，沒有破壞制度問題，等到人工生殖法告一段落後，陳昭姿也會離開。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審攸關代理孕母制度的人工生殖法草案，但光是法案名稱，朝野就爭執不休。

民進黨立委林淑芬表示，代孕就是把懷孕和生產的風險，花錢轉嫁給代理孕母，她不認為可以用簡單幾項條文就通過，根本不應該放在人工生殖法一起處理。

陳昭姿表示，在野黨提出的修正動議是參照2024年5月時，國健署提出的人工生殖法草案。不過，林淑芬隨即反駁說，2024年的版本是當時國健署跟國民黨立委陳菁徽共同商量後討論出來，後來爭議過大，衛福部撤案。

陳昭姿表示，當時討論法案前一週，民進黨團開黨團會議，直接把法案壓下來，連支持代孕的前衛福部長邱泰源都改稱要脫鉤處理、提出專法，但至今沒看到行政院提出代理孕母專法，根本是以黨領政。

民進黨立委吳思瑤說，她不接受委員會討論民生議題時，扯到民進黨裡誰壓制誰、刻意政治化，不然民眾黨為了解決陳昭姿的兩年條款及續任問題，逼得現在這樣，到底誰在施壓。

陳昭姿隨即說，「我沒有簽2年條款」。吳思瑤則表示，「那是你家的事」，民生議案就該論法條，不應講其他黨如何，難道他們也要在委員會討論民眾黨內的離譜事情。

由於場面火爆，擔任會議主席的民進黨立委劉建國宣布先休息5分鐘。陳昭姿在會議休息期間接受媒體訪問表示，她簽的不是2年條款，而是通過代理孕母法案後離任的條款，意思是如果1年就可以通過法案，她也可以離職。

陳昭姿強調，她沒有違反2年條款，因為她簽的不是2年條款，而是代理孕母法案通過後離任的條款。

民眾黨 代理孕母 民進黨

