月底赴陸協調國共論壇？蕭旭岑：有訊息會對外公布

有媒體報導國民黨副主席蕭旭岑將赴大陸參加國共論壇，但蕭旭岑僅表示，如果有具體的訊息，會對外公布。（圖／聯合報資料照片）

媒體披露，國民黨 副主席蕭旭岑1月底將赴大陸，率隊參與舉辦國共論壇，另有媒體稱，國民黨主席鄭麗文 將於3月訪陸，不過對此蕭旭岑表示，國共兩黨的互信跟平台的恢復，如果有具體的訊息，會對外公布。

梅花新聞網報導，停辦已久的國共論壇訂於1月27日至29日在北京登場，結束正式會議行程後，代表團將於30日安排參訪行程後返台，全程由副主席蕭旭岑領隊。中評社則指出，蕭旭岑確實訂本月底赴北京，並非所謂國共論壇重啟，實際任務是就鄭麗文訪問大陸的行前溝通。鄭麗文訪陸很有可能落在春節 後的3月。

蕭旭岑8日晚間向本報表示，鄭麗文主席上台後，致力於國共兩黨的互信跟平台的恢復，一切都在繼續進行之中，如果有具體的訊息，會對外公布。

至於1月是否會前往大陸洽談鄭麗文的訪問，他僅表示，國共平台的恢復，包含智庫的對接等都在進行之中，一切都有相關的進展，但因為還沒有確定，還有很多細節需要確認，「等到有具體的訊息，我們會對外說明」。對於媒體報導的行程，他也並未直接證實。

公開資料顯示，上一次國共論壇是2016年，當時國共係規劃各派百人與會，規模並不小，時任國民黨主席洪秀柱也與中共總書記舉行「洪習會」，相關論壇等活動，事前也有非常密集的溝通與規劃。