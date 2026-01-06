非醫療暴力？拍桌咆哮護理師不罰 北榮院長不滿法院判決

護理站示意圖，非新聞事件圖。(記者曾吉松／攝影)

劉姓男子三年前不滿護理師替母親打點滴滴速過快，咆哮「你是什麼心態啊」、「走了還在那邊靠背」等語，時間達10多分鐘，並拍打護理站桌面，台北市政府衛生局依違反醫療法裁罰3萬元（新台幣，下同，約952美元），劉提行政訴訟；台北高等行政法院認定劉的言語屬於表意自由，撤銷北市府裁罰處分，全案確定。

這起案件發生在台北榮總，院長陳威明昨表示，病人家屬對於護理人員態度惡劣，是造成醫院護理師流失主因，他無法理解這次判決原因，這只會讓社會充滿暴力，而醫院更留不住護理師。

「司法如此判決，我真的很不高興，實在不以為然。」陳威明說，自己不是學法律的，無法評論這次判決，但深感不解，司法為何這樣判，內心不舒服、不服氣、很不爽，身為醫院的大家長，同仁遭遇如此事件，令人痛心。院內相關護理師得知結果，也相當生氣。

陳威明說，難道只有打人，才算是醫療暴力，才會受到裁罰，那罵人、侮辱呢？如此判決，台灣往後都沒有公然侮辱罪了，只會讓社會充滿暴力。身為院長必須捍衛同仁的尊嚴，不是每位護理師面對病人時一定要微笑，大家應該要互相體諒、尊重。

劉男2023年7月27日凌晨3時許因不滿護理師替母親施打抗生素點滴，幫浦滴速過快而發生口角，他咆哮、辱罵，被依違反醫療法移送，檢方不起訴。台北市衛生局認為劉已妨礙醫療業務執行，公然貶損醫護人員專業和名譽，依醫療法開罰3萬元。

劉提訴願被駁回，再提行政訴訟，他主張當時母親施打抗生素疼痛，他到護理站找值班醫師，衝突是因護理師無法溝通才導致，之後他到護理站找護理長討論，不發一語經過櫃檯，僅對櫃檯發洩情緒，並沒有違反醫療法。

法院勘驗醫院監視器，劉大聲與護理師爭吵並揮動手臂，說「你是什麼心態啊，你動不動就叫警衛啊，你把警衛當成是什麼啊，當成你的私人保鑣啊？你是哪個學校畢業的，哪個學校的老師是教你是這樣子的啦」、「走了還在那邊靠背啊」、「你不要廢話一大堆啦你，你最資深，你最囂張」、「態度夠差，叫醫生，叫醫生」等語。

北高行地方行政訴訟庭一審認為劉用詞沒有辱罵醫護人員，尚在一般人可合理忍受範圍，國家應給予最大限度保障，劉揮動手臂、大聲言語，是對醫護人員不滿情緒下，輔以言語的激動表達方式，或有不妥，但並不符合醫療法對醫護人員施以「強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法」。

劉同日上午8時許，離去護理站時拍打桌面，只是秒瞬間動作，不能以拍桌就認定有「強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱」，認為北市衛生局裁罰有誤，判決撤銷處分。