我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2026年星座×血型運勢排行 這2星座獨佔前10

加州華人聚居區好市多、家得寶 多人「零元購」下場慘

兩年條款鬆動 傳陳昭姿留任釀不滿

台灣新聞組／即時報導
民眾黨前主席柯文哲（右）日前陪同民眾黨立委陳昭姿（中）拜會民進黨團，溝通「人工生殖法」。（本報資料照片）
民眾黨前主席柯文哲（右）日前陪同民眾黨立委陳昭姿（中）拜會民進黨團，溝通「人工生殖法」。（本報資料照片）

民眾黨「兩年條款」期限將至，民眾黨前主席柯文哲上周現身立法院，陪同民眾黨立委陳昭姿拜會朝野黨團，請託人工生殖法修法納入代理孕母。昨(5)早傳出民眾黨主席黃國昌已簽辭職書，但陳昭姿可能會留下，有部分民眾黨立委不滿，兩年條款適用八席立委，怎麼可以有人因為要推法案而變特例，傳出有人醞釀不簽辭職書。

本報系聯合報報導，黃國昌昨天說，自己已經簽署立委辭職書，民眾黨其他立委也是如此，而陳昭姿的狀況比較特別，還需要跟柯文哲自行處理。黃國昌昨接受網路節目「誰來早餐」專訪，面對陳昭姿心繫人工生殖法，然而兩年條款進入倒數計時，他說兩年條款分為兩個部分，包括自己在內的六名立委，民眾黨團昨天就要收回辭職書，「陳昭姿比較特別，那是她要跟柯文哲處理的問題，其他人不會受到任何影響」。不過，黃國昌也說，他並非此刻就辭去立委，而是還有行政程序要跑。

據了解，民眾黨現任八名不分區立委中，陳昭姿傳出獲得留任，劉書彬因為2025年3月14日才遞補請辭的吳春城，兩年任期將至2027年3月13日止；其餘黃珊珊、黃國昌、麥玉珍、林國成、林憶君及張啓楷等六人確定將在1月底去職。黃國昌昨受訪時表示，民眾黨有其制度，一切按照制度走，至於陳昭姿情況特殊「再看看啦」。陳昭姿僅說，她本人無法多做任何說明，最後還是要交由柯文哲決定。

立法院本會期延會至1月31日，隨著民眾黨貫徹「兩年條款」，現任立委也將隨之卸任。由於人工生殖法尚未完成修法，針對陳昭姿是否繼續留任立委，柯文哲上周首度鬆口私下討論，也讓民眾黨兩年條款出現鬆動。

台北中國時報報導，陳昭姿5日未於期限內繳交離職書，可能留任；且後續遞補的六名民眾黨不分區立委皆是新手，加上黨內對現任黨團總召黃國昌過於親藍頗有微詞，國會藍綠白互動是否生變，有待觀察。

報導說，有民眾黨內人士私下抱怨，黃國昌立場過於親藍，未凸顯白營「關鍵少數」作用，執意「藍白合」更影響2026選舉奔走地方的時程，甚至恐因此犧牲黨內有意參選者；而此時柯文哲積極為代孕入法分別遊說藍綠立委，也讓外界揣測「綠白合」的可能性。

民眾黨 黃國昌 柯文哲

上一則

退伍校官赴陸須申請 違者恐取消月退俸

延伸閱讀

柯文哲籲賴別分裂台灣 警告綠營：敢搞黃國昌 我就打焦土戰

柯文哲籲賴別分裂台灣 警告綠營：敢搞黃國昌 我就打焦土戰
嘉義市長之爭 柯文哲Long Stay輔選 鄭麗文：一定做好協調

嘉義市長之爭 柯文哲Long Stay輔選 鄭麗文：一定做好協調
警告綠營 柯文哲：敢搞黃國昌 我打焦土戰

警告綠營 柯文哲：敢搞黃國昌 我打焦土戰
柯文哲復出拜會立院藍綠黨團 指朝野問題在賴一念間

柯文哲復出拜會立院藍綠黨團 指朝野問題在賴一念間

熱門新聞

Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
解放軍東部戰區在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」軍事演習，台國防部發布在海上近距離監控安陽艦的畫面。（圖／國防部提供）

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

2026-01-01 01:28
示意圖。(本報資料照片)

台董座外遇7年還產子 亡故後髮妻開雲端才發現

2026-01-01 16:41

超人氣

更多 >
「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了

「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
3生肖全年少病痛 屬牛自律提升精神、他敢於調整生活型態

3生肖全年少病痛 屬牛自律提升精神、他敢於調整生活型態
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」