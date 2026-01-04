我的頻道

美出兵委內瑞拉掀入侵巴拿馬比較 兩大強人碰巧皆1/3落網

魯比歐：委內瑞拉領導層若做正確決定 美方願合作

台學者：美偏離「善霸」形象 對手易在國際舞台見縫插針

記者張文馨／台北即時報導
佛州委內瑞拉社區民眾3日聽到馬杜洛被捕的消息，非常高興，紛紛上街慶祝，有人手持「感謝川普」的字牌。（路透）
美國與委內瑞拉的衝突還在持續發展，學者咸認還看不出會影響美中關係，這畢竟不是美中的直接衝突，也沒有明確跡象顯示會導致4月川習會破局。

政治大學外交系教授黃奎博表示，川普的做法僅限於超級強國，這是一次國際關係的特例，極不容易引起模仿效應，但是這次事件，加上川普對於烏克蘭的態度，將讓美國的外交及國際領導力，逐漸偏離「善霸」形象，讓主要競爭對手更容易在國際舞台見縫插針。

黃奎博表示，北京支持委內瑞拉馬杜羅政府的態度無庸置疑，但目前並未有明確跡象會導致4月「川習會」的破局。回顧2017年4月「川習會」的當下，美國海軍從地中海的驅逐艦上發射了多枚戰斧飛彈，攻擊當時中共相挺的敘利亞政府軍，但事隔約7個月後，川習在北京二會，由此或可推知中共當局在主張各國主權獨立完整時，只要不侵犯到中共當局的核心利益，是可以與美陸關係的大局脫鉤處理的。

成功大學政治系教授王宏仁表示，美國這次對委內瑞拉動手，不是因為中國因素，而是毒品、石油控制與安全問題，這畢竟不是美中的直接衝突，北京目前的處理也非常安全，不會影響美中關係或川普訪問中國；他說，中國會支持並替友邦發聲，但不會犧牲美中關係。

外界熱議美軍此次使用的封鎖和斬首戰術，恐讓北京有樣學樣拿來對付台灣。

黃奎博表示，精準針對對方最高領導人的軍事行動，在大型強權的規畫裡不是新鮮事。共軍要對地方較小又仍有一定防衛實力的台灣採取如此做法，較難的是生擒、渡海去中國，機率亦極低但相對「較簡單」的是直接擊殺。但直接擊殺所造成的國際政治外交後座力，絕對會比此次美國對委內瑞拉的突擊行動還強。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，馬杜洛遭擒後，的確出現若干尖銳的激烈意見，指向解放軍或中共武警可以依照反分裂法，用「外科手術式打擊」的手段，至台灣把人帶走，世界各國也不能怎麼樣；他則認為，中國在廿一大前會謹慎小心，拉長戰線，不會立刻做出過激反應。

王宏仁指出，台灣和委內瑞拉的狀況不同，美國宣稱委內瑞拉對美國構成威脅，用司法問題來解決，要類比台灣，則應該看誰在兩岸關係上破壞區域穩定、誰先做出犯罪行為，台灣是國際法的模範生，與委內瑞拉相比是不同的。

