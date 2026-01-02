綠營大老發聲：川普冷對中國軍演 對台海極具危險

海基會前董事長洪奇昌建議賴清德總統及其國安團隊，應加速和美方對話溝通。（本報資料照片）

綠營大老、海基會前董事長洪奇昌指出，中國此次對台軍事演習，主要是針對「外部勢力的介入」；然而，美國總統川普 的反應不但沒有任何的針對性、相反的卻以相對模糊的態度來淡化此次對台軍演的強度及嚴重性。他直言，川普對中國軍演的冷淡態度，對台海局勢來說是極具危險的。這種憂慮，在當前兩岸局勢下確實非常需要更審慎評估與思考。

洪奇昌向本報指出，作為一名長期關注兩岸關係與軍事戰略的政治觀察者，他察覺到川普最近對中國的「正義使命-2025」環台演習的表態，可能正在動搖過去幾年建立的威懾平衡。

川普於2025年12月29日在海湖莊園的記者會上明確表示，他對中國的實彈軍事演習「一點也不擔心」。並將這類威脅解讀為「常態性」的，甚至提到「他們這樣做已經20年了」。

洪奇昌認為，川普這種「冷淡」或「淡化」的態度，對台灣而言確實存在多重戰略風險：

首先，他認為是美國的戰略模糊轉向「戰略消極」。過去美國的戰略模糊是為了讓北京因「不確定美軍是否介入」而不敢輕舉妄動。但川普的發言給人的觀感是，只要不直接演變成大規模入侵，這類「封鎖演練」或「侵入領海」的挑釁，美國可能不會有實質反應。這可能被北京解讀為「灰帶衝突（Grey Zone Conflict）的綠燈」。這也讓北京推動的「台海內海化」法律戰得到相對有利的條件。

其次，這鼓勵北京的「溫水煮青蛙」策略。他認為，當川普說這「已經做了20年」時，忽略了中國近年在台海地區的軍演在強度、範圍與性質上的劇烈變化（例如此次演習區已畫入台灣領海）。北京若發現這類「切香腸」式的擴張不會招致美國的強硬回應，將會加速軍事常態化的壓力，進一步壓縮台灣的防禦反應空間。

第三，交易主義與威懾力的脫鉤。洪奇昌指出，川普傾向將台海問題視為「談判籌碼」或「商業保險」問題。他多次強調與中國國家主席習近平 的「良好關係」，並對演習表示「不相信習會入侵」；且多次表態說在他執政的時期習近平不會武力進攻台灣。這種個人化的判斷，往往優先於體制性的安全承諾，這對仰賴穩定威懾框架的台灣來說，確實增加了預測上的危險與不確定性。

最後是盟友信心的潛在動搖。他表示，相較於日本高市早苗 政府對「台灣有事」展現出的高度警戒，川普的冷淡形成了強烈對比。這種美日間的步調不一，可能導致區域安全聯盟出現縫隙，讓中國在發動「聯合利劍」或「正義使命」類型的演習時，有更多空間去分化美日同盟。

洪奇昌說，賴清德總統及其國安團隊應就此現象，加速和美方對話溝通，了解美國國防部、軍方對此次中國對台軍演的態度，是否和川普總統相似。