台董座外遇7年還產子 亡故後髮妻開雲端才發現

記者曾健祐／台中即時報導
示意圖。(本報資料照片)
某公司已婚邱姓總經理在台北有家庭，因平日在台中上班竟和劉姓小三發生婚外情，2人甚至性交後生下1子，直到邱過世後其妻子整理遺物，才驚覺先生外遇長達7年，她身為糟糠髮妻一直被蒙在鼓裡，對劉女求償300萬元，法院判處劉應給付邱妻100萬元，可上訴。

邱妻控訴，和先生結婚逾20年有小孩，一家同住台北，邱2014年受聘擔任企業董事兼總經理，初期需往返台北、台中，後來以公司不補助高鐵費為由，平日就住在台中房子，未料邱2024年6月死亡，她整理先生遺物驚覺手機、雲端有大量和劉女出遊照片、親密對話。

邱妻更發現，先生和劉女外遇甚至還生下1名小孩，婚外情至少長達7年，自己身為邱的糟糠髮妻，自始至終都被蒙在鼓裡，深感痛心、難堪，對劉女求償300萬元。

劉抗辯稱，不知邱已婚，並爭執邱妻提出的對話文字檔案可能遭編輯、增刪或修改，否認對方控訴的性行為時間、次數，也認為對方求償金額過高。

台中地院根據對話紀錄，發現劉女說「一個要媽媽手冊，一個要產檢紀錄」，邱回「我老婆壞漂亮可愛的」、「我是總經理」，還問說「他們知道我已婚身分吧」，並有2人親吻、擁抱的照片，且2人發生性行為生下1子，顯已破壞邱妻配偶權。

中院審酌雙方職業、收入、侵害程度等一切情狀，判劉女應給付邱妻100萬元。

