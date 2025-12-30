我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭露明州福利詐騙的23歲獨立記者早在16歲就叱吒社群媒體

H-1B簽證費增至10萬恐打到最高院…今日你應知道5件事

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

記者蔡晉宇／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供
Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民進黨2026高雄市長初選將在明年1月中旬進行初選民調，Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。

民調結果顯示，賴瑞隆在互比式民調中領先更為明顯，以25.9%拿下第一，後依序是林岱樺20.3%、邱議瑩18.6%和許智傑12.5%，另有22.6%民眾選不出。

在對比式民調中，賴瑞隆同樣以49.5%贏過柯志恩的29.7%，拿下最高支持度；邱議瑩對柯志恩為48.3%：29.9%，許智傑對柯志恩為47.1%：29.3%；林岱樺對柯志恩為43.2%：29.2%。

該民調由山水民意研究股份有限公司調查，訪問地區是高雄市，訪問對象是設籍訪問地區20歲以上的成年人，抽樣方法以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，採分層隨機抽樣方式，訪問日期是12月25日至26日，有效樣本共1079人，抽樣誤差在95%的信水準下，約正負2.98個百分點，加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。

民調 林岱樺 內政部

上一則

學者：遠火威脅增 台灣之盾建構多層次攔截具迫切性

延伸閱讀

藍高南屏選將 柯志恩、謝龍介、蘇清泉出線 王金平任最高顧問

藍高南屏選將 柯志恩、謝龍介、蘇清泉出線 王金平任最高顧問
國民黨2026首波縣市長提名出爐 鄭麗文邀王金平任最高顧問

國民黨2026首波縣市長提名出爐 鄭麗文邀王金平任最高顧問
王金平從政50年餐會沒邀鄭麗文 柯志恩、陳其邁到場

王金平從政50年餐會沒邀鄭麗文 柯志恩、陳其邁到場
鄭麗文未獲邀王金平餐會 遭解讀兩人不和 好友：誤會大了

鄭麗文未獲邀王金平餐會 遭解讀兩人不和 好友：誤會大了

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

超人氣

更多 >
馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花
估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」
紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了