民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民進黨2026高雄市長初選將在明年1月中旬進行初選民調 ，Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺 ，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。

民調結果顯示，賴瑞隆在互比式民調中領先更為明顯，以25.9%拿下第一，後依序是林岱樺20.3%、邱議瑩18.6%和許智傑12.5%，另有22.6%民眾選不出。

在對比式民調中，賴瑞隆同樣以49.5%贏過柯志恩的29.7%，拿下最高支持度；邱議瑩對柯志恩為48.3%：29.9%，許智傑對柯志恩為47.1%：29.3%；林岱樺對柯志恩為43.2%：29.2%。

該民調由山水民意研究股份有限公司調查，訪問地區是高雄市，訪問對象是設籍訪問地區20歲以上的成年人，抽樣方法以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，採分層隨機抽樣方式，訪問日期是12月25日至26日，有效樣本共1079人，抽樣誤差在95%的信水準下，約正負2.98個百分點，加權方式依內政部 人口統計資料，進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。