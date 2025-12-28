合歡山積雪達30公分 竟有人騎馬上山追雪…警方出手了

我的頻道

記者賴香珊／南投即時報導
合歡山昨天開始降雪，積雪達30公分，大批遊客上山追雪，今還有民眾攜帶馬匹到武嶺追雪，引發關注，警方將舉發開罰。(圖／太管處提供)
合歡山昨天開始降雪，積雪達30公分，大批遊客上山追雪，今還有民眾攜帶馬匹到武嶺追雪，引發關注，警方將舉發開罰。(圖／太管處提供)

受大陸冷氣團影響，台灣合歡山昨天開始降雪，低溫持續積雪未融達30公分，吸引大批遊客上山追雪，今竟有民眾攜帶馬匹到武嶺追雪，引發關注。警方表示，違反道交條例舉發開罰，並通報主管機關。太管處也將協同相關單位調查有無違法。

合歡山前天早上下起冰霰，前天凌晨4時許開始下雪，且因降雪持續，積雪深達30公分，合歡山成銀白世界，令雪迷為之瘋狂；但有民眾分享，在武嶺地區發現有人騎馬上山追雪，相關照片也被PO上網路，引發熱議，警方獲報後介入調查。

仁愛警分局表示，今上午發言有民眾在網路分享武嶺路段有人騎乘迷你馬，該分局雖未接獲因下雪騎馬或發生相關交通事故報案，但該行徑可能觸犯「道路交通管理處罰條例」第84條規定將依法辦理，非處交通部分交由相關主管機關處置。

太魯閣國家公園管理處則表示，依「國家公園法」太魯閣國家公園區域內禁止事項規定，禁止攜帶寵物進入生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區（公路沿線除外）。除聚落範圍外，禁止攜帶未使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施之寵物進入遊憩區或一般管制區。

初步調查，民眾攜帶馬匹至遊憩區雖無違反禁止事項，但有無違反武嶺停車場相關規定、以及是否有做好適當防護，後續將偕同相關單位共同確認，如確定有違反禁止事項規定，一旦發現違規事項，將依法開罰，最高可處3000元罰鍰。

太管處再次呼籲，轄內步道、生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區禁止攜帶寵物；另高山低溫環境致步道結冰濕滑，上山應著保暖防水衣物，甚至備妥雪季裝備，審慎評估身體狀況，若天候欠佳、身體不適等勿執意上山，以降低事故風險。

公路局則表示，為維護行車安全，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺段於今天下午5時實施預警性封閉，車輛只出不進；台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓「雙向封閉」禁止通行，明晨再視路況公告再決定開放或線加掛雪鏈車輛通行。

合歡山昨天開始降雪，積雪達30公分，大批遊客上山追雪，今還有民眾攜帶馬匹到武嶺追雪，引發關注，警方將舉發開罰。(圖／太管處提供)
合歡山昨天開始降雪，積雪達30公分，大批遊客上山追雪，今還有民眾攜帶馬匹到武嶺追雪，引發關注，警方將舉發開罰。(圖／太管處提供)
合歡山昨天開始降雪，積雪達30公分，大批遊客上山追雪，今還有民眾攜帶馬匹到武嶺追雪，引發關注，警方將舉發開罰。(圖／太管處提供)

