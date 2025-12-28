我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

地震記者會髮亂領帶歪竄紅 他承認下床就衝氣象署

台強震搖晃 農場水豚狂奔3秒「定格」萌樣曝光

記者戴永華／宜蘭即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
昨晚強震搖晃全台有感，宜蘭冬山鄉一家知名農場飼養的水豚，成群狂奔3秒後全體「定格」萌樣曝光，網友留友「水豚反應很台灣人」超可愛，影片瘋傳爆紅。(圖／斑比山丘提供)
昨晚強震搖晃全台有感，宜蘭冬山鄉一家知名農場飼養的水豚，成群狂奔3秒後全體「定格」萌樣曝光，網友留友「水豚反應很台灣人」超可愛，影片瘋傳爆紅。(圖／斑比山丘提供)

台灣宜蘭外海昨晚發生規模7.0強震，全台有感，不少網友驚嚇上網留言。位於宜蘭冬山鄉的熱門農場「斑比山丘」監視器錄下當時一群水豚遇到強震的反應，原本悠閒低頭吃草，地震搖晃時群起狂奔，但3秒後突然定格不動，默靜觀察四周。影片曝光後網友直呼「很台灣人欸」、「超可愛」，吸引4萬多人按讚。

影片來源：聯合新聞網

昨晚這起地震，不但嚇人，也嚇到動物。「斑比山丘」農場在Threads貼出地震監視器影片，錄影鏡頭不斷烈搖晃，農舍10幾隻水豚大多悠哉吃著草，地震猛烈搖晃，水豚瞬間往外奔跑，不過大約3秒後，所有水豚突然「定格」不動，原本跑出去的一隻水豚緩慢走回，靜靜觀察四周，畫面逗趣又爆笑。

農場小編貼文「剛剛的地震有夠大啊啊啊啊～大家還好嗎？保姆趕緊查看監視器，確認動物們的安全，水豚們：有跑，但不多」。影片曝光後吸引大批網友瘋傳，4萬多人按讚，近500人留言，100多萬人次瀏覽，這群可愛水豚意外爆紅。

網友紛紛留言「覺得這篇會爆，像極了台灣人」、「超好笑」、「第一次看到水豚動那麼快」、「很可愛耶」、「跑個3秒意思意思，好淡定」、「同時開始跑，然後同時停下來欸」、「有嚇到，三秒定格的樣子，跟我們一樣」、「123木頭」、「很台灣人欸，有跑但不多，從從容容」、「影片值得收藏，園區監視器才有的獨家畫面，從來沒看過」。

昨晚強震搖晃全台有感，宜蘭冬山鄉一家知名農場飼養的水豚，成群狂奔3秒後全體「定格...
昨晚強震搖晃全台有感，宜蘭冬山鄉一家知名農場飼養的水豚，成群狂奔3秒後全體「定格」萌樣曝光，網友留友「水豚反應很台灣人」超可愛，影片瘋傳爆紅。圖／斑比山丘提供
昨晚強震搖晃全台有感，宜蘭冬山鄉一家知名農場飼養的水豚，成群狂奔3秒後全體「定格...
昨晚強震搖晃全台有感，宜蘭冬山鄉一家知名農場飼養的水豚，成群狂奔3秒後全體「定格」萌樣曝光，網友留友「水豚反應很台灣人」超可愛，影片瘋傳爆紅。(圖／斑比山丘提供)
昨晚強震搖晃全台有感，宜蘭冬山鄉一家知名農場飼養的水豚，成群狂奔3秒後全體「定格...
昨晚強震搖晃全台有感，宜蘭冬山鄉一家知名農場飼養的水豚，成群狂奔3秒後全體「定格」萌樣曝光，網友留友「水豚反應很台灣人」超可愛，影片瘋傳爆紅。(圖／斑比山丘提供)

地震 Threads

上一則

日媒曝中共介選造「韓流」 鄭麗文：綠營見獵心喜不可取

下一則

合歡山積雪達30公分 竟有人騎馬上山追雪...警方出手了

延伸閱讀

地震記者會「髮亂領帶歪」反竄紅 他承認下床就衝氣象署

地震記者會「髮亂領帶歪」反竄紅 他承認下床就衝氣象署
台灣餘震不斷 宜蘭外海發生規模4.1地震 6縣市有感

台灣餘震不斷 宜蘭外海發生規模4.1地震 6縣市有感
宜蘭外海規模7強震 全台震撼 連香港都有感

宜蘭外海規模7強震 全台震撼 連香港都有感
利用AI助力地震監測 中國研發系統通過論證

利用AI助力地震監測 中國研發系統通過論證

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

超人氣

更多 >
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃

窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至
中國多地臨時取消2026跨年夜活動 大批網友失望

中國多地臨時取消2026跨年夜活動 大批網友失望