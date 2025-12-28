我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

地震記者會髮亂領帶歪竄紅 他承認下床就衝氣象署

賴清德畫紅線：願赴立院國政報告 一問一答已違憲

記者張文馨／台北即時報導
台總統賴清德（右）接受三立節目主持人鄭弘儀專訪。（圖／台總統府提供）
台總統賴清德（右）接受三立節目主持人鄭弘儀專訪。（圖／台總統府提供）

台總統賴清德接受3立節目專訪表示，很樂意依照憲法規定赴立法院國政報告，但在野主張的一問一答違反最近憲法法庭的裁判，他沒有放棄跟在野溝通強化台灣國防力量的計畫。此外，他點名國防工業、生物科技產業和政府大力推動的「亞太資產管理中心」，是可能的下一座護國神山。

賴清德透過專訪回應對憲政僵局的看法，他質疑在野杯葛國防特別預算條例審查有違常理，過去依照憲政慣例，國防預算由國防部長赴立院報告，特別預算由行政院長對國會報告，「如果有必要，我願意根據憲法規定，還有大法官憲法法庭的裁判程序，去做國政報告。」

賴清德說，國政報告勢必要依據憲政程序，無法進行已經違憲的1問1答；「這不是說我刻意不願意去報告，因為憲法的規定，我如果破了這個先例，未來的總統恐怕也必須要去做這樣的事情，憲政體制一旦混亂的話，不是國家社會之福。」

賴清德說，解鈴還須繫鈴人，既然在野黨對台灣和國際社會都說贊成國防預算就應該開始審查國防特別預算條例；他並沒有放棄，也會持續跟在野黨溝通此事。

賴清德提到，在野聯盟令人費解，公開擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣的民選總統，這點社會自有公道；而媒體報導國民黨主席鄭麗文跟習近平要見面的3條件說，不妨大家觀察看看，若沒有理由要去擋國防預算和國安法制，要社會如何相信鄭習會沒有前提條件？

賴清德在專訪時表示，他上任之後有感於地緣政治的變化，除了持續推動前總統蔡英文的戰略產業計畫外，也聚焦5大信賴產業，他相信未來的護國神山就在其中，包含國防工業與生物科技產業。

針對生物科技產業，賴清德細數政府近年來大力扶植，有國家政策、有預算，且法令修改完畢，現在台灣生科產業的產值約每年8000億元(新台幣，約269億美元)，他讓為很快破兆。

賴清德談到台灣的經濟表現在歷任總統手上表現越來越好，2016年和去年相比，證券、保險和銀行從40兆元(約1.34兆美元)成長到逾130兆元(約4.37兆美元)，「這些錢，我們要好好運用」，行政院長卓榮泰提出「亞太資產管理中心」的倡議，與其讓台灣孩子出國上班管著台灣外流的資金，「倒不如我們自己管，提供更多更好高薪的工作給台灣的小孩」，他說，這未來也會是台灣的另一座護國神山。

賴清德 習近平 國防部

上一則

陳水扁聲援彭文正 蔡英文辦公室：博士學位可輕易查證

下一則

日媒曝中共介選造「韓流」 鄭麗文：綠營見獵心喜不可取

延伸閱讀

賴清德疑「鄭習會」有條件 鄭麗文：勿惡意帶風向

賴清德疑「鄭習會」有條件 鄭麗文：勿惡意帶風向
楊淑卿一生投入台灣民主 僑界弔唁送別

楊淑卿一生投入台灣民主 僑界弔唁送別
新聞評論╱閹割國會：行政司法圍毆立法 民主瀕斷崖

新聞評論╱閹割國會：行政司法圍毆立法 民主瀕斷崖
賴清德批鄭習會有條件 鄭麗文：沒任何前提

賴清德批鄭習會有條件 鄭麗文：沒任何前提

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

超人氣

更多 >
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃

窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至
中國多地臨時取消2026跨年夜活動 大批網友失望

中國多地臨時取消2026跨年夜活動 大批網友失望