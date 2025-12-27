黃光芹貼文稱陳時奮「不要臉的髒東西」台高院改判不用賠

媒體人黃光芹稱在發表「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？」一文後，接獲私訊攻擊，她認為這就是「不值得回應的反撲」，才會有後續貼文，與陳時奮無關聯。(本報系資料照)

旅美教授陳時奮不滿媒體人黃光芹在臉書上批「連他的名字都不想提，不要臉的髒東西！」，提告求償新台幣151萬元(約5萬美元)，新北地方法院認為以此語辱罵足使人精神痛苦，審酌雙方身分地位、經濟狀況、加害情形與名譽權受侵害程度後，判黃女賠償5萬元(約1700美元)。案經上訴，台灣高等法院今廢棄原判決，改判陳敗訴確定。

陳時奮筆名「翁達瑞」，為美國西華盛頓大學講座教授、加拿大西安大略大學毅偉商學院榮譽教授，他指黃光芹於2023年6月8日在臉書上發表「賴清德 有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？！」一文，提及他「煽風」，其他綠營名嘴跟著點火，他在臉書上回應後，黃光芹撰文稱「不回應不值得回應的反撲，連他的名字都不想提，不要臉的髒東西！」

陳認為「不要臉的髒東西」一語貶抑他的社會評價，且他不認識黃光芹，縱使意見或政治立場不同，也沒有惡語傷人必要，黃女的臉書帳號有3萬多人追蹤，這等侮辱性言論非言論自由保障範疇，因此提侵權行為損害賠償訴訟。

黃光芹則稱在發表「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？」文章後，接獲私訊攻擊，她認為這就是「不值得回應的反撲」，才會有後續貼文，與陳時奮無關聯。

黃光芹解釋事件起因是前立委高嘉瑜遭誣指攻擊民進黨性騷擾 案為公開數字百倍一事，經媒體報導和政論節目討論後愈演愈烈，她研究新聞發展來龍去脈，認為高嘉瑜遭到曲解、被政治霸凌，決定在臉書發文聲援。她說，文章確實有提到「翁達瑞之流者」，但依上下文可知該文同時提及綠營側翼和立委等多人，且文章主要在評論高嘉瑜遭政治霸凌，非針對陳時奮個人。

新北地院認為「不要臉」有不知羞恥之意，「髒東西」則指品格有汙點、人品低俗，無助促進民主或社會健全發展，空泛攻訐性言詞不比保障陳時奮名譽權來得重要，判黃光芹賠償5萬元。