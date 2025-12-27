我的頻道

記者蔡晉宇／台北即時報導
劉泰英爆收3億美元傭金被黑吃黑，陳水扁秀截圖撇清。(圖／陳水扁提供)
國民黨前投管理會主委劉泰英在「台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史」新書中，指當年某財團拿出3億美元給「台灣之子（指前總統陳水扁）」，但被Y從中攔胡 。陳水扁今天直接公開與Y、知名貿易公司董事長余金寶的對話截圖。

劉泰英在該本新書中的回憶錄提到，「某財團拿出3億美金的佣金，錢是從日本轉來的，當初『台灣之子』請我幫忙，因為那時他犯法，存在瑞士銀行的錢都被沒收了，他怕他的房子也會被沒收，他一緊張就把這些錢過戶給我一位Y姓老部下，存在日本，他的房子也過戶給Y。檢調單位只查到他在瑞士的財產，日本財產因為他登記在Y名下，所以沒查到。」

新書內容還提到，過了20年後，法律追溯期已過，「台灣之子」就找Y要那3億美金，但Y死也不承認，所謂害人者自己也被害了。

陳水扁今天早上公開與余金寶透過通訊軟體聯繫的對話截圖，陳水扁詢問：「有關劉泰英董事長所提美金3億元，是財團從日本轉來的佣金要給阿扁總統，阿扁存放在日本，並登記在余金寶董事長名下，阿扁曾開口向余董事長要拿回該3億美元，但阿寶死不承認云云。到底有沒有這回事？」 余金寶則回覆：「完全沒這回事」。

