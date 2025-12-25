宏都拉斯新總統將與台灣復交？ 台外交部：沒有評論

宏都拉斯國家選舉委員會於當地時間12月24日宣布，由國民黨（National Party）總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得總統選舉。路透

宏都拉斯國家選舉委員會於當地時間12月24日宣布，由國民黨（National Party）總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得總統選舉。由於阿斯拉夫競選過程中主張當選後與中華民國 恢復邦交，引發關注。我外交部發言人蕭光偉今天（25日）表示，尊重宏都拉斯選舉結果，對於外界關切事項，外交部將秉持一貫開放、務實的立場看待，目前沒有相關評論。

蕭光偉表示，外交部尊重宏都拉斯人民依循憲政體制並透過民主機制所選出的新任國家領導人，同時呼籲宏國總統當選人以民為本，以對宏國人民有利為出發點推動新政。

涉外人士指出，與各國平等互惠的交往是台灣既定的外交政策，對於有助提升台灣國際地位、拓展國際空間的機會，外交部將秉持一貫開放、務實的立場看待。

涉外人士也提到，美國國務卿魯比歐 （Marco Rubio）先前出訪中南美洲時，曾經公開肯定瓜地馬拉與台灣維持邦交；此外，台灣支持貝里斯白蝦產業，並在今年順利開放輸台，這也是外交部推動榮邦計畫、透過經濟外交協助友邦繁榮的成果，希望產生示範效果，讓更多邦交國的周邊國家樂意和台灣發展關係。