我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

橄欖園推「小份量」餐點 滿足精打細算顧客需求

ICE說被捕女子是非法移民 律師卻稱有美出生證明

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

記者李人岳／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

國防部前部長馮世寬任內試辦的「艾森豪夾克」復活！陸軍司令部宣布，陸軍官兵從今年冬天開始，可在服裝供售站憑點數訂製「新式夾克」。官員表示，穿著新式夾克時配戴勳表、紀念章，可激發官兵榮譽感。不過官員也坦言，艾森豪夾克的剪裁「很吃身材」，從此恐怕必須好好注意飲食、鍛鍊身材。

陸軍官校粉專近日公布校長譚芳榮少將拜會宏碁創辦人施振榮夫婦、接待AIT高雄分處長張子霖等訊息，網友發現譚芳榮身穿類似艾森豪夾克的軍服，衣領上別有金色葉片領章，胸前還有多枚圓形徽章，異於一般國軍服制，引發網友議論「艾森豪夾克復活了？」

國軍陸空軍及陸戰隊早年曾配發西裝領、下擺及腰的美式軍服外套，軍中習稱「艾森豪夾克」，海軍則在二戰時期赴英接艦時穿過類似的英軍制服；由於此款軍服俐落帥氣，曾獲不少年輕軍官喜愛，2017年國防部前部長馮世寬任內，一度推動恢復此款軍服。

陸軍司令部官員將這款艾森豪夾克稱為「新式夾克」，官員指出經呈報國防部同意，陸軍官士兵從今年12月開始，可在服裝供售站憑點數訂製。官員解釋，艾森豪夾克穿著時配戴全套勳表、資格紀念章等章記，於對外拜會、接見、參加會議等場合穿著，可展現官兵的專業、激發官兵榮譽感，因此開放官兵與現有俗稱「小夾克」的冬季夾克併行穿用。

除了譚芳榮及陸軍官校多位幹部外，陸軍副司令張台松日前主持大漢營區聖誕大道點燈時，也穿著此款夾克。據透露，這項作法獲得陸軍司令呂坤修的支持，並鼓勵官兵展現自己的榮譽，不過相關官員坦言，艾森豪夾克的剪裁「很吃身材」，若要穿得好看、有精神，那真的要好好注意、時常鍛鍊身型。

官員指出，新式夾克可從陸軍服供站憑點數訂製，不過屬於訂製服而非「型號服」，因此單價較高，每件夾克需4300點，相較之下，現行「小夾克」需2400點。

根據現行陸海空軍服制條例規定，現役軍人穿著之工作服、運動服、夾克、毛衣、大衣、孕婦裝、便帽及擔任特殊任務或因國際禮儀所需服裝，其服式由國防部或其所屬機關定之。

資深軍事研究者認為，陸軍採取由服供站訂製的做法是對的，讓有需要的人憑點數訂製即可，不需要普發。不過專家也直言，艾森豪夾克的特點為高腰剪裁，陸軍現行的版型衣襬太長，蓋過臀部，反而失去應有的俐落感。專家也指出，近年美國陸軍恢復二戰樣式的卡其軍服，也因版型「走鐘」而遭官兵抱怨。

關於譚芳榮配戴的各式章記，官員解釋，譚芳榮早年曾留學宏都拉斯、瓜地馬拉等國軍校，也曾擔任駐瓜地馬拉武官，是國軍少數西語系將領；領口的金葉章便是瓜地馬拉國防部長贈送的該國「榮譽少將」桂冠領章(一束桂冠葉為少將、兩束為中將)。

左胸前5枚徽章則是譚芳榮歷次赴北約防衛學院、宏都拉斯陸軍軍校、巴拉圭國防部、瓜地馬拉戰略班、巴拉圭戰略學院等交流、參訓獲贈的榮譽徽章。

國防部 宏碁 北約

上一則

台東6.1地震 氣象署：未來3至7天有規模6餘震

下一則

川普打造戰鬥艦 台學者：美軍「向岸投射」反制中共

延伸閱讀

解放軍晉升上將儀式曝現況 港媒：現役上將僅6名 堪稱奇觀

解放軍晉升上將儀式曝現況 港媒：現役上將僅6名 堪稱奇觀
華爾街日報：美軍增派特戰部隊進駐加勒比海 川普升高對委內瑞拉壓力

華爾街日報：美軍增派特戰部隊進駐加勒比海 川普升高對委內瑞拉壓力
發文威脅國防部放置炸彈 20多歲韓男被捕

發文威脅國防部放置炸彈 20多歲韓男被捕
美航客機、黑鷹直升機年初相撞釀67死 美國政府承認過失

美航客機、黑鷹直升機年初相撞釀67死 美國政府承認過失

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感