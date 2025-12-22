中選會委員納藍白推薦人 游盈隆擬任主委

台灣民意基金會董事長游盈隆、東吳大學法律學系教授胡博硯（圖），獲行政院提名出任中選會正副主委。（本報資料照片）

中選會目前僅剩四名委員，無法召開會議決議，衝擊明年選務運作。行政院昨(22)天公布中選會委員人選，將提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另五名委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，國民黨 推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨 推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

游盈隆曾任民進黨 副秘書長，但在蔡英文主政時退黨。擔任民意基金會董事長主持民調期間，不但曾經分析賴清德總統聲望雪崩式下跌原因，也曾在評論大罷免大失敗時，提及「（民進黨立委）沈伯洋是民進黨之恥」、「（罷團領銜人）曹興誠報應在眼前」，被認為得罪不少親綠人士，此次獲得提名出任中選會主委，引人矚目。至於副主委被提名人胡博硯則是時代力量的創黨元老之一。

這是賴總統及行政院長卓榮泰上任一年多以來，罕見在重要人事提名時接受在野推薦人選，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，這是執政黨遞出橄欖枝最新動作，希望朝野和解可以從人事案開始，勿為反對而反對。至於藍白是否埋單，也讓外界關注。

國民黨立法院黨團表示，一定會善盡監督職責、依法審查，在賴政府毀憲亂政之際，嚴守中立的中選會是全民最後的期待。民眾黨團則表示，「遲到總比不到好」，樂見優秀人才秉持超然精神，確保選務公平公正客觀推動，民眾黨團也將嚴格審查。

行政院發言人李慧芝表示，卓揆秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」及「中央地方經驗」等原則，作為本次提名中選會委員的重要標準，並於今年10月底函請立法院朝野各黨團推薦人選；國民黨及民眾黨11月初向政院提出推薦名單。

據了解，行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜茶敘時曾談到這項議題，卓揆稱願意尊重國會席次比例，並反映在提名名單上；不久後，行政院就發函請朝野黨團推薦賢達出任中選會委員。政院盼藉此建立模式，擴大被提名人的支持基礎。

中選會自11月起只剩四名委員，目前由委員吳容輝代理主委行使職權；但依規定，須有五人才能舉行委員會議並決議。政院延宕提名期間，不只藍白陣營不滿，在立法院會提出譴責案，就連李進勇備詢時都稱「出現空窗是國家危機」，憂心影響2026選務工作。