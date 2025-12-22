北車中山商圈隨機攻擊案 仍有1傷者在加護病房

我的頻道

中央社台北22日電
台北車站M7出口、捷運中山站外日前發生男子張文投擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，近日陸續有民眾到誠品南西人行道獻上白百合、白玫瑰等花束，有些路過的民眾也在現場雙手合十祈禱。(記者林伯東／攝影)
台北車站M7出口、捷運中山站外日前發生男子張文投擲煙霧彈、持刀隨機傷人事件，近日陸續有民眾到誠品南西人行道獻上白百合、白玫瑰等花束，有些路過的民眾也在現場雙手合十祈禱。(記者林伯東／攝影)

北車、中山商圈19日發生隨機傷人事件，送醫傷病患共計15人，其中4人死亡。衛生福利部今天表示，傷勢較為嚴重的傷患，仍有1人在加護病房救治，還沒有完全脫離險境。

台北捷運台北車站及中山站附近19日發生丟擲煙霧彈、持刀砍人事件，造成多人死傷。

根據衛福部統計，截至21日下午3時20分，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名。

衛福部今天透過文字向媒體說明，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患情形與昨天一致，沒有變動，4人死亡，其餘11人傷病，有5人繼續留院，其中加護病房1人、一般病房4人。

諮商心理師公會全國聯合會理事長蔡曉雯提醒，最受衝擊的是傷亡者與這些人的家屬，他們經歷的是重大創傷與失落，需要長時間復原與心理協助，請身邊的人給予理解與空間，並鼓勵當事人允許自己慢慢復原。

衛福部已宣布啟動「心理健康支持方案」，將提供台北捷運殺傷事件目睹或受傷民眾「3次免費心理諮商」，這項方案不限年齡，求助註明是因此案目睹或其他情況即可。民眾只要主觀陳述，相關單位會從寬認定，且此次期限拉長至明年底，已經和各地方衛生單位完成溝通。

張文隨機攻擊案 北市警持續追查犯罪金流

隨機攻擊案 張文籌畫近2年 無業卻能大買犯罪用品 警追金流

追緝遭質疑…沒配槍仍衝現場 所長：不是殉職才值得尊敬

有飯局經過…顏家醫師父女檔 急診魂救傷者

