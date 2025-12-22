我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄將領死於莫斯科汽車爆炸 俄調查烏是否涉案

曾拍新疆集中營 關恆免被遣送烏干達

張文隨機攻擊案 北市警持續追查犯罪金流

中央社台北22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
左起為捷運警察隊隊長廖洛育、刑警大隊大隊長盧俊宏、北市警局局長李西河、中山分局分局長張耀仁、中正一分局分局長陳瑞基。圖／台北市警察局提供
左起為捷運警察隊隊長廖洛育、刑警大隊大隊長盧俊宏、北市警局局長李西河、中山分局分局長張耀仁、中正一分局分局長陳瑞基。圖／台北市警察局提供

張文隨機攻擊事件，外界關切其金流。台北市警察局刑事警察大隊大隊長盧俊宏今天說明，目前仍在積極調閱中，其犯罪計畫書內容明確鎖定在3區縱火、攻擊，並無第五縱隊跡象。

台北市警察局下午舉行「1219台北市隨機襲擊事件偵辦進度說明」記者會，包括市警局長李西河、刑事警察大隊大隊長盧俊宏、中山分局長張耀仁和中正第一分局長陳瑞基出席。

曾擔任志願役的張文於民國111年遭國軍汰除，隨後擔任保全工作約1年，因故離職後便無工作，今年7月因妨害兵役被通緝。據悉其母去年每季會小額匯款新台幣3萬元接濟。外界關切張文犯案所需資金來源。

針對張文的金流狀況，盧俊宏表示，目前仍在積極調閱中，若有進度會向外界報告。

媒體追問張文犯案計畫書內容打算攻擊哪些地點，有無涉及對岸第五縱隊跡象。盧俊宏說，根據其計畫書內容可看到，很明確是要在中山區林森北路縱火，然後在台北車站進行攻擊，最後到中山區的誠品南西店進行攻擊，並無其他地點，也沒有第五縱隊的相關跡象。

由於有民眾昨天深夜預告，今天下午將在捷運系統內放置炸彈。盧俊宏表示，經緊急調閱，發現發文網友是用冒名IP，註冊IP位址是在尼泊爾，昨天大量發送稱要引爆北捷的位址則在柬埔寨

盧俊宏呼籲，民眾務必不要在網路上散發恐嚇、暴力言論，警方會嚴加追查，市警局在案件發生後，也會全力在北市交通樞紐、站點、各式賽事活動和跨年晚會等，強力增加警力部署，以維護市民安全。

尼泊爾 柬埔寨 跨年

上一則

彈劾賴清德程序明排案 邀賴以被彈劾人列席立院說明

下一則

高雄男涉揚言炸小港機場 鳳山住處遭逮送辦

延伸閱讀

隨機攻擊案 張文籌畫近2年 無業卻能大買犯罪用品 警追金流

隨機攻擊案 張文籌畫近2年 無業卻能大買犯罪用品 警追金流
追緝遭質疑…沒配槍仍衝現場 所長：不是殉職才值得尊敬

追緝遭質疑…沒配槍仍衝現場 所長：不是殉職才值得尊敬
北捷隨機殺人巧合「與惡」温昇豪感嘆：非常痛心

北捷隨機殺人巧合「與惡」温昇豪感嘆：非常痛心
北捷爆隨機殺人 在台18年田舞陽直呼「無法連接台灣日常」

北捷爆隨機殺人 在台18年田舞陽直呼「無法連接台灣日常」

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

超人氣

更多 >
便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因

川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因