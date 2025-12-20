我的頻道

台憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官：判決無效

記者林孟潔／台北即時報導
大法官蔡宗珍（右二）、朱富美（右一）出席。（本報系資料照）
台灣在野立委去年修正憲法訴訟法並經三讀通過、總統公告施行，主要規定參與判決評議大法官人數不得低於10人，憲法法庭停擺近一年後，今認定憲訴法修正條文立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自判決公告日起失其效力。

大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美堅持遵循現行憲法訴訟法的規定，因此拒絕本案評議，卻被憲法法庭排除於現有總額。楊惠欽等3大法官認為，憲法法庭未依法合法組成，卻缺做成判決的審判權限，嚴正質疑此份判決的合法性，認為5名大法官的判決無效。

楊惠欽、蔡宗珍、朱富美意見書主張，憲法法庭未依法合法組成時，自始不具審判權，由5位大法官署名作成的判決，依法不生效力。憲法法庭是否具有作成判決的權限，關鍵在於法庭本身客觀上是否依法合法成立，而不在判決內容如何試圖「自圓其說」。

3人指出，今年初修正生效的憲法訴訟法明文規定，憲法法庭作成判決須有大法官至少10人；然而目前在任大法官僅8人，依法無從成立憲法法庭。

另外，修正後憲法訴訟法新規定作為總統明令公布的有效法律，非經立法院依法變更、廢止，或由合法組成的憲法法庭依法宣告失效前，對憲法法庭及大法官均具有絕對拘束力；即便成為憲法審查標的，效力也不因此喪失或「暫停」。

楊惠欽等3名大法官指出，由5位大法官署名作成的「114年憲判字第1號判決」，形式上一望即知不符法定人數要件，屬顯然無效，強調大法官或憲法法庭不具所謂「組織自主權」，也無得以「程序自主權」為名，自行決定或變更憲法法庭合法組成要件的權限。

意見書表示，針對有特殊急迫性或時限性案件，法理上原可考慮類推適用憲法訴訟法第30條第5項規定，作為例外依法合法組成憲法法庭的可能途徑，但見解未獲其他大法官支持，未被採行。

最後，3名大法官指出，對於憲法法庭無法正常運作的現實困境，意見書認為根源在於大法官缺額的事實層面，根本解決之道，應在於依憲法程序補足大法官缺額。

