台北隨機殺人案1傷患染愛滋 其餘傷者將預防性投藥

挑選回收紙箱區？張文曾至頂樓場勘未果

挑選回收紙箱區？張文曾至頂樓場勘未果 警：他就是要跳

記者翁至成、廖炳棋、李隆揆／台北即時報導
張文昨天晚上犯案後，從南西誠品店六樓高處墜落，送醫身亡。記者翁至成／翻攝
張文昨天晚上犯案後，從南西誠品店六樓高處墜落，送醫身亡。記者翁至成／翻攝

台北市昨晚發生隨機殺人案，凶嫌27歲男子張文連續在台北車站、中山站外的南京西路犯案後，直奔誠品生活南西店，從一樓跑上四樓，再闖入頂樓墜落不治，外界質疑張文是被警察包圍，才畏罪尋短，北市警方今天公布監視器畫面，可見張文爬上頂樓，過了140秒鐘警方才匆忙跟上，而警方踏入頂樓室外門時，發現人不見蹤影，低頭看才知他翻越欄杆墜樓墜樓。一名專案小組員警直言，「他就是選擇要跳」。

網上有誠品南西店員工透露，墜樓處是回收場，平常堆滿紙箱，且昨天之前已經堆到成人頭部的高度，懷疑張文事先勘查過地形，意圖從該處脫逃，未料剛好昨天紙箱已經被清掉；對此，一名專案小組員警不認同，認為「跟有沒有紙箱完全沒關係」。

他表示，警方是在昨天晚上6時39分獲報南京西路誠品百貨有人丟煙霧彈和持刀攻擊，而張文是在晚上6時37分，就已經在馬路上持刀無差別攻擊，接著直接闖入誠品南西店，「當時還沒有警察，若他選擇要跑，為什麼要跑進一個封閉式的建築物？」

他說，張文闖入誠品南西店，從一樓搭手扶梯向上，期間在四樓持刀劃傷一名王姓男顧客，王男當場沒有生命跡象送醫亡，張文犯後直奔頂樓打開鐵門門栓（未上鎖），這段期間從監視器畫面和民眾在一樓拍攝的畫面，「他完全沒有急著逃跑，反而十分從容，有種從容就義的感覺」。

至於有網友說，張文在頂樓把身上裝備、眼鏡、手錶、刀械等物品卸下後擺放，懷疑是為了減輕裝備得以順利逃脫，他直說「這其實跟要輕生的人，會選擇把手機跟東西放在平台擺整齊」，稱「這就是一個儀式」，「從6樓跳下來叫逃跑？是他自己的選擇，他就是要跳」。

據了解，張文案發前一天，曾至誠品生活南西店場刊，還一度向4樓服務台稱「可不可以讓我去頂樓，我要去拍攝影片」，但後來服務人員說「若要攝影，需經總公司同意」因此未果；而19日當天他因為手持雙刀，沒有人敢攔他。

台北市昨晚發生隨機殺人案。記者翁至成／攝影
台北市昨晚發生隨機殺人案。記者翁至成／攝影
相關監視器畫面顯示，張文在誠品南西店犯案後，從逃生梯上至頂樓，相隔30秒鐘後，7...
相關監視器畫面顯示，張文在誠品南西店犯案後，從逃生梯上至頂樓,相隔30秒鐘後，7名身穿制服的員警旋即追上。圖／警方提供
有網友懷疑墜樓處是回收場，平常堆滿紙箱，且昨天之前已經堆到成人頭部的高度，懷疑張...
有網友懷疑墜樓處是回收場，平常堆滿紙箱，且昨天之前已經堆到成人頭部的高度，懷疑張文事先勘查過地形，意圖從該處脫逃。記者翁至成／翻攝
相關監視器畫面顯示，張文在誠品南西店犯案後，從逃生梯上至頂樓，相隔30秒鐘後，7...
相關監視器畫面顯示，張文在誠品南西店犯案後，從逃生梯上至頂樓，相隔30秒鐘後，7名身穿制服的員警旋即追上。圖／警方提供

警解鎖張文硬碟 找到「縝密犯罪計畫」 縱火疑調虎離山
台北隨機砍人案兇嫌 準備了53瓶汽油彈、5個汽油桶、17顆煙霧彈
北車隨機傷人案全球關注 警初判「孤狼」預謀犯案
台北隨機殺人兇嫌 縱火「調虎離山」

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

2025-12-19 15:54
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

2025-12-17 15:26
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

2025-12-14 22:20
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

2025-12-19 01:25
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

2025-12-19 19:13

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大
普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」
2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年