挑選回收紙箱區？張文曾至頂樓場勘未果 警：他就是要跳

張文昨天晚上犯案後，從南西誠品店六樓高處墜落，送醫身亡。記者翁至成／翻攝

台北市昨晚發生隨機殺人案，凶嫌27歲男子張文連續在台北車站、中山站外的南京西路犯案後，直奔誠品生活南西店，從一樓跑上四樓，再闖入頂樓墜落不治，外界質疑張文是被警察包圍，才畏罪尋短，北市警方今天公布監視器畫面，可見張文爬上頂樓，過了140秒鐘警方才匆忙跟上，而警方踏入頂樓室外門時，發現人不見蹤影，低頭看才知他翻越欄杆墜樓墜樓。一名專案小組員警直言，「他就是選擇要跳」。

網上有誠品南西店員工透露，墜樓處是回收場，平常堆滿紙箱，且昨天之前已經堆到成人頭部的高度，懷疑張文事先勘查過地形，意圖從該處脫逃，未料剛好昨天紙箱已經被清掉；對此，一名專案小組員警不認同，認為「跟有沒有紙箱完全沒關係」。

他表示，警方是在昨天晚上6時39分獲報南京西路誠品百貨有人丟煙霧彈和持刀攻擊，而張文是在晚上6時37分，就已經在馬路上持刀無差別攻擊，接著直接闖入誠品南西店，「當時還沒有警察，若他選擇要跑，為什麼要跑進一個封閉式的建築物？」

他說，張文闖入誠品南西店，從一樓搭手扶梯向上，期間在四樓持刀劃傷一名王姓男顧客，王男當場沒有生命跡象送醫亡，張文犯後直奔頂樓打開鐵門門栓（未上鎖），這段期間從監視器畫面和民眾在一樓拍攝的畫面，「他完全沒有急著逃跑，反而十分從容，有種從容就義的感覺」。

至於有網友說，張文在頂樓把身上裝備、眼鏡、手錶、刀械等物品卸下後擺放，懷疑是為了減輕裝備得以順利逃脫，他直說「這其實跟要輕生的人，會選擇把手機跟東西放在平台擺整齊」，稱「這就是一個儀式」，「從6樓跳下來叫逃跑？是他自己的選擇，他就是要跳」。