我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來自中國的Waymo要進入加州 該擔心嗎？

台北殺人案27歲凶嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

台北隨機殺人釀4死 鄭麗文批社安網失靈：賴總統不要只想鬥爭

記者王燕華／宜蘭即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席鄭麗文（前排左）今天到宜蘭縣議會參加國民黨黨慶活動。(記者王燕華／攝影)
國民黨主席鄭麗文（前排左）今天到宜蘭縣議會參加國民黨黨慶活動。(記者王燕華／攝影)

台北車站、捷運中山站昨(19)天發生隨機傷人事件釀4死多傷，國民黨主席鄭麗文表示，治安與社會安全網已經嚴重失靈，呼籲賴清德總統、內政部要嚴肅面對，趕快回到崗位，不要一天到晚只想著鬥爭。

鄭麗文今天到宜蘭縣議會參加黨慶活動，接受媒體訪問時表示，昨天發生這樣子的慘劇，大家都非常震驚，發生的地點離她住的地方也沒有很遠，感嘆「台灣的治安還有社會安全網的確出了非常大的問題。」

鄭麗文說，回想過去這段時間，負責治安的內政部在忙什麼？「內政部長似乎整個心思都放在如何對付陸配」，她說，當時內政部一而再、再而三的不斷祭出各種對陸配的歧視，她就不斷呼籲，評灣的治安出了很大的問題，負責全國治安的內政部為什麼從來不把這個當作是重點施政呢，一定要發生重大的治安慘案才會醒嗎？真的會醒嗎?

她表示，從蔡英文總統時期就一直不斷要推的社會安全網，到今天完全經不起考驗，發生這種幾乎等同於「個人孤狼式恐攻」的危險事件，台灣是一個善良、純樸、單純的社會，大家很難接受這種事情如今一而再、再而三的發生在我們的身邊。

「呼籲賴總統，不要一副心思都不斷的放在政治鬥爭上面」，她說，國家社會真的病了，台灣社會需要政府真正用心關心，而不是一直不斷製造政治上面的對立、仇恨，當仇恨不斷的蔓延，社會會付出我們難以想像的代價。

她呼籲賴清德總統及主管治安的內政部，必須嚴肅的面對這一個個案背後所透露出來，整個治安跟社會安全網已經嚴重的失靈，「請趕快回到你們的崗位上面，不要再一天到晚不務正業，只想著鬥爭、鬥爭、鬥爭」，鄭麗文說，台灣社會已經無法再承受，這樣的政治亂局了。

國民黨主席鄭麗文（左三）今天到宜蘭縣議會參加國民黨黨慶活動。(記者王燕華／攝影)
國民黨主席鄭麗文（左三）今天到宜蘭縣議會參加國民黨黨慶活動。(記者王燕華／攝影)

內政部 鄭麗文 賴清德

上一則

台北隨機殺人 專家：攻擊模式恐生根 防2周內產生漣漪效應

下一則

北車殺人案張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

延伸閱讀

法界：元首不公布法律 這不叫民主國家 這叫「帝制」

法界：元首不公布法律 這不叫民主國家 這叫「帝制」
政院宣布不副署3原則 蔣萬安：忍無可忍 鄭麗文：違憲

政院宣布不副署3原則 蔣萬安：忍無可忍 鄭麗文：違憲
賴清德邀茶敘被韓國瑜拒絕 鄭麗文：我送一面鏡子給你

賴清德邀茶敘被韓國瑜拒絕 鄭麗文：我送一面鏡子給你
換柯建銘求綠白合？鄭麗文：換賴可團結在野 民進黨要嗎

換柯建銘求綠白合？鄭麗文：換賴可團結在野 民進黨要嗎

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉