台北隨機殺人釀4死 鄭麗文批社安網失靈：賴總統不要只想鬥爭

國民黨主席鄭麗文（前排左）今天到宜蘭縣議會參加國民黨黨慶活動。(記者王燕華／攝影)

台北車站、捷運中山站昨(19)天發生隨機傷人事件釀4死多傷，國民黨主席鄭麗文 表示，治安與社會安全網已經嚴重失靈，呼籲賴清德 總統、內政部 要嚴肅面對，趕快回到崗位，不要一天到晚只想著鬥爭。

鄭麗文今天到宜蘭縣議會參加黨慶活動，接受媒體訪問時表示，昨天發生這樣子的慘劇，大家都非常震驚，發生的地點離她住的地方也沒有很遠，感嘆「台灣的治安還有社會安全網的確出了非常大的問題。」

鄭麗文說，回想過去這段時間，負責治安的內政部在忙什麼？「內政部長似乎整個心思都放在如何對付陸配」，她說，當時內政部一而再、再而三的不斷祭出各種對陸配的歧視，她就不斷呼籲，評灣的治安出了很大的問題，負責全國治安的內政部為什麼從來不把這個當作是重點施政呢，一定要發生重大的治安慘案才會醒嗎？真的會醒嗎?

她表示，從蔡英文總統時期就一直不斷要推的社會安全網，到今天完全經不起考驗，發生這種幾乎等同於「個人孤狼式恐攻」的危險事件，台灣是一個善良、純樸、單純的社會，大家很難接受這種事情如今一而再、再而三的發生在我們的身邊。

「呼籲賴總統，不要一副心思都不斷的放在政治鬥爭上面」，她說，國家社會真的病了，台灣社會需要政府真正用心關心，而不是一直不斷製造政治上面的對立、仇恨，當仇恨不斷的蔓延，社會會付出我們難以想像的代價。