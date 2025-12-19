空服員病逝2個月 父控長榮：有時間做公關 沒時間還公道

我的頻道

記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園市空服員職業工會在今代轉孫姓空服員家屬聲明稿，孫父痛批長榮航空公司說謊。長榮航空飛機示意圖。記者黃仲明／攝影
桃園市空服員職業工會在今代轉孫姓空服員家屬聲明稿，孫父痛批長榮航空公司說謊。長榮航空飛機示意圖。記者黃仲明／攝影

長榮航空34歲孫姓空服員今年10月抱病執勤，返台後病逝，引發各界關注航空業稿動還淨，桃園市空服員職業工會在今代轉孫姓空服員家屬聲明稿，孫父痛批長榮航空公司說謊，「你們有時間做公關，就沒有時間好好跟我們談、還我們一個公道嗎？」要求公司開放工會參與調查，並給家屬一個公道。

桃園市空服員職業工會日前在長榮航空公司門口召開記者會，呼籲長榮航空應開放工會參與此案職場霸凌調查，並盡快與此案家屬協商賠償事宜。工會今更代孫姓空服員的父親發出一封公開信，家屬在信中痛陳，直到女兒躺在醫院，都還在害怕請假、害怕被罰，才知道原來她竟然過著什麼日子。

孫姓空服員父親指出，直到最後，我們才知道，她會冷，她需要一件毛毯，她很痛，想要救護車趕快載她到醫院，都沒有辦法。誰知道自己的女兒被這樣對待，不會不甘，不會天天想，如果再早一點請假、再早一點送到醫院，是不是不會發生這種事情。

孫姓空服員父親表示，女兒走了2個月了，長榮航空不停說會積極檢討、全力協助家屬，可是連派一個高層來家裡慰問都沒有，「難道我的女兒因為你們的制度缺失、因為你們的職場霸凌，人就這樣沒了，也不值得你們高層花一點時間嗎？」

聲明稿說，家屬因不知道怎麼處理這種事情，所以委託工會幫忙，結果長榮航空只是寄信給他們，說可以來申請喪葬補助，「這不是做人的義理。我的女兒走了，你們還可以繼續說謊，但她不能為自己發聲了。」

聲明稿最後強調，家屬的需要很簡單，請公司讓工會參與調查，更請公司派高層來家裡跟我們談，「我們要的全力協助就是這樣子，請長榮航空給我們一個公道。」

桃園市空服員職業工會在今代轉孫姓空服員家屬聲明稿。圖／桃園市空服員職業工會提供
桃園市空服員職業工會在今代轉孫姓空服員家屬聲明稿。圖／桃園市空服員職業工會提供

