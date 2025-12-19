北車隨機傷人案國際關注 外媒形容「車站驚魂」

我的頻道

中央社台北19日綜合外電報導
捷運台北車站及中山站19日晚間接連發生煙霧彈襲擊以及隨機傷人案，誠品南西店外一度血跡斑斑，警方完成蒐證後，百貨業者派出清潔人員整理現場。中央社
男子張文今天接連在捷運台北車站地下通道、中山站外丟擲煙霧彈，並闖入百貨持刀傷人，最終墜樓不治。這起事件震驚社會，國外媒體跟進報導並上傳現場畫面，事件受到國際關注。

除了路透、美聯社、法新社等國際通訊社之外，日本、英國、德國、美國、新加坡印度、以色列等國媒體紛紛於迅速針對這起攻擊事件進行報導。

英國「太陽報」（The Sun）在網站首頁以突發新聞報導這起「車站驚魂」（Train Terror）說，驚悚畫面顯示，嫌犯從背包中抽出一把大刀，疑似施放煙霧裝置，攻擊周遭路人，後來墜樓身亡。網站並且上傳標註為「主要車站丟擲煙霧彈持刀砍人致9傷，攻擊者後來墜樓不治」的現場畫面。

這則報導指出，首起事件發生在台北車站出口。身分不詳男子突然在車站出口投擲多枚煙霧彈，現場傳出數次悶響，橘白色濃煙迅速蔓延，站區彌漫化學氣味。乘客捂住口鼻驚聲尖叫，大批人潮驚慌逃竄。

報導描述，目擊者拍攝的畫面顯示，身穿黑衣的該名男子跪在斑馬線上整理物品後，隨即展開駭人攻擊。

英國「每日星報」（Daily Star）報導，在台北市中心於晚間交通尖峰時段發生這起連環攻擊事件，讓主要交通樞紐及周邊地區陷入恐慌。英國「快報」（Express）也報導這起事件。

日本「產經新聞」、印度「鑄幣報」（Mint）、德國之聲（DW）等媒體則引述中央通訊社等台灣媒體進行報導。

新加坡「海峽時報」（The Straits Times）和亞洲新聞台（CNA）報導，台灣總統賴清德在臉書發文說：「我要提醒大家，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員。」

路透報導，台灣行政院長卓榮泰在臉書發文指出：「我們將會徹夜查出張姓嫌犯犯罪動機，清查有無其他相關聯，務必要讓全國民眾在最短時間內，了解政府掌握的訊息，才能夠安心。」

