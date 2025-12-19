我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

微信訊息成鐵證 印州華裔夫婦涉內線交易被捕

北車隨機攻擊4死 網友貼文挺兇嫌指「下個地點高雄車站請期待」

記者石秀華／高雄即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
因應北捷晚間遭隨機攻擊，鐵路警察高雄分局警方加強監控高鐵左營站安全維護。圖／讀者提供
因應北捷晚間遭隨機攻擊，鐵路警察高雄分局警方加強監控高鐵左營站安全維護。圖／讀者提供

北車、南西隨機恐攻案件，包括兇嫌張文在內有4人死亡；有網友在Threads貼文指「主角張文是我兄弟，我們是一個組織，他未完成的任務，會繼續接下去，下一個地點是高雄車站，敬請期待」，貼文5分鐘被網友截圖，後原PO刪文，高雄警方已請科偵隊追查PO文者身分。

兇嫌張文在北車、誠品南西店發動隨機恐怖攻擊，事後疑畏罪墜樓身亡，另有3名男子無辜被砍傷重宣告不治。

案發後，社群網路Threads有署名nvlw6wyef8rc5的網友貼文，指「北捷事件主角張文是我兄弟，我們是一個組組織，今天他未完成的任務,我會繼續接下去，下一個地點高雄車站敬請期待，社會病態交給我們來重整」。

北車晚間遭隨機攻擊釀4死，有網友貼文力挺兇嫌，指下一個目標是高雄車站。圖／讀者提...
北車晚間遭隨機攻擊釀4死，有網友貼文力挺兇嫌，指下一個目標是高雄車站。圖／讀者提供

有網友看到貼文怒指原PO「以為網路發文不用負責嗎？」、「這一定要讓他紅」、「北齊這個meta會提供用戶資料喔」。

轄區三民一警分局警方指，已接獲訊息，為維護民眾安危，已同步通知刑大科偵隊追查原PO的IP位置，約談到案說明。

因應北捷遭隨機攻擊事件，高雄市警局及鐵路警察、航空站對於人潮密集處火車站、捷運站及機場等人潮密集處加強監控及巡視，並提高見警率，以強化安全維護及預防作為。

因應北捷晚間遭隨機攻擊，高雄警方加強監控巡視人潮密集火車站及捷運站等處安全維護。...
因應北捷晚間遭隨機攻擊，高雄警方加強監控巡視人潮密集火車站及捷運站等處安全維護。圖／讀者提供

Threads 北車隨機攻擊

上一則

北捷隨機傷人案犯嫌身亡 警搜租屋處扣爆裂物材料

下一則

北車隨機傷人案國際關注 外媒形容「車站驚魂」

延伸閱讀

北捷隨機傷人案犯嫌身亡 警搜租屋處扣爆裂物材料

北捷隨機傷人案犯嫌身亡 警搜租屋處扣爆裂物材料
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
布朗大學槍案兇嫌在新罕州死亡 疑與MIT教授謀殺有關

布朗大學槍案兇嫌在新罕州死亡 疑與MIT教授謀殺有關

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26
行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂遭大陸制裁，外交部表示，中國大陸不具任何管轄權。(記者杜建重／攝影)

日籍政院顧問遭陸制裁 禁止入境、凍結資產 台批無管轄權

2025-12-16 01:25

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡