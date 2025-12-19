北車隨機攻擊4死 網友貼文挺兇嫌指「下個地點高雄車站請期待」

因應北捷晚間遭隨機攻擊，鐵路警察高雄分局警方加強監控高鐵左營站安全維護。圖／讀者提供

北車、南西隨機恐攻案件，包括兇嫌張文在內有4人死亡；有網友在Threads 貼文指「主角張文是我兄弟，我們是一個組織，他未完成的任務，會繼續接下去，下一個地點是高雄車站，敬請期待」，貼文5分鐘被網友截圖，後原PO刪文，高雄警方已請科偵隊追查PO文者身分。

兇嫌張文在北車、誠品南西店發動隨機恐怖攻擊，事後疑畏罪墜樓身亡，另有3名男子無辜被砍傷重宣告不治。

案發後，社群網路Threads有署名nvlw6wyef8rc5的網友貼文，指「北捷事件主角張文是我兄弟，我們是一個組組織，今天他未完成的任務,我會繼續接下去，下一個地點高雄車站敬請期待，社會病態交給我們來重整」。

北車晚間遭隨機攻擊釀4死，有網友貼文力挺兇嫌，指下一個目標是高雄車站。圖／讀者提供

有網友看到貼文怒指原PO「以為網路發文不用負責嗎？」、「這一定要讓他紅」、「北齊這個meta會提供用戶資料喔」。

轄區三民一警分局警方指，已接獲訊息，為維護民眾安危，已同步通知刑大科偵隊追查原PO的IP位置，約談到案說明。