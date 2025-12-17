我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關稅賺很多 川普發「戰士紅利」逾百萬軍人可獲1776美元

下屆美國政府承認川普金卡嗎？中國富豪卻步

「萬事隱忍」 王世堅盼黨慎思 協商化解衝突

記者蔡晉宇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院長卓榮泰對再修版財劃法不副署，引爆憲政爭議。民進黨立委王世堅表示，自己對不副署有不同看法，希望黨能夠慎思，用協商化解衝突。（本報資料照片）
行政院長卓榮泰對再修版財劃法不副署，引爆憲政爭議。民進黨立委王世堅表示，自己對不副署有不同看法，希望黨能夠慎思，用協商化解衝突。（本報資料照片）

行政院長卓榮泰對再修版財劃法不副署，引爆憲政爭議。民進黨立委王世堅昨(17)天表示，自己對不副署有不同看法，他在日前賴總統召集的便當會選擇不發言、接受黨的安排，但希望黨能夠慎思，即便在野黨有蠻橫的地方，身為執政黨就萬事隱忍，用協商化解衝突。

據指出，身兼民進黨主席的賴清德總統日前邀集綠營立委便當會，民進黨立院黨團總召柯建銘即認為「沒有不副署空間」，政院也不能不執行。

王世堅表示，他身為執政黨立委，黨怎麼決定，他就遵守，但他個人有不同的看法：執政有幾個原則，例如抓大放小，如果政治都是往小處著眼、意氣之爭的話，就會犯很大的毛病，只見針孔不見山洞；但他既然沒有發表看法，只能接受黨的安排，希望未來能夠有所改變。

王世堅指出，柯建銘有缺點也有優點，否則也不會稱霸政壇30年，他雖然不知道柯建銘有什麼看法，但大家總是殊途同歸，認為執政黨要負最終責任，因此他希望民進黨能夠在這一點慎思，即便現在在野黨有蠻橫不講理的地方，但是身為執政黨，就是要萬事隱忍、盡量用協商方式化解衝突，這是民主的常規，民主政治本來就是有不同政黨，大家有不同的聲音，執政者就是要去委曲求全，所有的改革都是必須一步一步來達成的。

前立委林濁水批評，卓的作法，阻擋總統履行公布的憲法義務，形同太上總統。林濁水表示，依照憲法「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後10日內公布之，但總統得依照本憲法第57條之規定辦理」。依憲法第57條規定，行政院要制衡立法院有提覆議之權。但行政院長如今捨覆議，而以行使「不副署權」阻擋總統履行公布的憲法義務。

林濁水批評，誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統「行政院長」！總統無權做的，由行政院長來。

民進黨前立委林濁水。（本報資料照片）
民進黨前立委林濁水。（本報資料照片）

民進黨 王世堅 柯建銘

上一則

評／賴清德挺卓榮泰不副署 犯了2個低級錯誤？

延伸閱讀

阿根廷一名哨兵 在總統官邸外自殺

阿根廷一名哨兵 在總統官邸外自殺
蔣萬安民調大幅領先綠營 若遇王世堅有2警訊 北市回應了

蔣萬安民調大幅領先綠營 若遇王世堅有2警訊 北市回應了
台灣封鎖小紅書 港星杜汶澤笑稱「本來就對紅色過敏」

台灣封鎖小紅書 港星杜汶澤笑稱「本來就對紅色過敏」
王世堅金句「從從容容游刃有餘」入選中國10大流行語

王世堅金句「從從容容游刃有餘」入選中國10大流行語

熱門新聞

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

2025-12-11 03:30
圖為台駐印度副代表謝柏輝（右4）12月4日參加印度「國家地震中心」的國家地震預警資料接收中心啟用儀式。中央社

台駐印度副代表謝柏輝突身體不適 送醫後宣告不治

2025-12-12 11:25
台灣首場虛擬三鐵賽「2025 V鐵人-虛擬三鐵 挑戰賽」14日舉行。市長蔣萬安、台北一零一董事長賈永婕、北市虛擬運動協會理事長陳炳甫等人出席。（記者林俊良／攝影）

有在練 蔣萬安牛仔褲比虛擬鐵人竟拿第2 直呼蠻累的

2025-12-14 17:18

超人氣

更多 >
4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏