李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

輝達 落腳T17、T18，將成為北士科發展引擎。台北市長蔣萬安 今透露，輝達差點對副市長李四川口中的「秘密基地」、「伴娘」洲美國小預定地動心，最終仍屬意「新娘」，他大讚「（輝達執行長）黃仁勳的眼光真的非常好。」

蔣萬安上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況，蔣說，「看到的不只是空地，更是台北 AI 未來發展的心臟。」首先飛至承德路和福國路的科專用地T3、T4，在前往T12之前，先來到李四川口中的「秘密基地」洲美國小預定地。

蔣萬安說，秘密基地4.6公頃且非常方正，當時輝達有來看過也確實非常心動，如同李副市長說T17和T18是新娘、洲美國小預定地是伴娘，「差一點新郎就對伴娘心動了」，北市府積極地說服輝達，最終屬意新娘抱得美人歸。

他指出，T17、T18基地臨著雙溪且位置適中，未來搭配整體交通規畫，是台北未來發展一顆強而有力的心臟；配合輝達進駐，對於AI人才培育，未來也會用全新視野和教育局相關單位規畫洲美國小。

北市地政局土開總隊長范乾峯介紹，科專市有地T12會和T3、T4配合北士科園區的產業發展定位，招攬相關產業、技術領先的優質企業進駐；T16預計興建地下4層、地上55層的金仁寶企業總部，預計2028年完工啟用。

范乾峯說，沿著雙溪河岸有許多親水公園，也是9米65的超級堤防，蜆仔港公園則是北士科最大公園；北士科開發後，福國路是新闢的東西向主要幹道，未來輕軌也會沿著福國路經過；洲美國小預定地旁三角形街廓的交通用地，除了作為公車調度站，將來台電會設置變電所，確保北士科的供電穩定。