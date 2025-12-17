我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

廚房噴霧油讓鏟雪更輕鬆…這些省力絕招 你知道嗎？

一洲焦點／好萊塢喜劇變悲劇、川普今晚要宣布的事

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

輝達落腳T17、T18，將成為北士科發展引擎。台北市長蔣萬安今透露，輝達差點對副市長李四川口中的「秘密基地」、「伴娘」洲美國小預定地動心，最終仍屬意「新娘」，他大讚「（輝達執行長）黃仁勳的眼光真的非常好。」

蔣萬安上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況，蔣說，「看到的不只是空地，更是台北 AI 未來發展的心臟。」首先飛至承德路和福國路的科專用地T3、T4，在前往T12之前，先來到李四川口中的「秘密基地」洲美國小預定地。

蔣萬安說，秘密基地4.6公頃且非常方正，當時輝達有來看過也確實非常心動，如同李副市長說T17和T18是新娘、洲美國小預定地是伴娘，「差一點新郎就對伴娘心動了」，北市府積極地說服輝達，最終屬意新娘抱得美人歸。

他指出，T17、T18基地臨著雙溪且位置適中，未來搭配整體交通規畫，是台北未來發展一顆強而有力的心臟；配合輝達進駐，對於AI人才培育，未來也會用全新視野和教育局相關單位規畫洲美國小。

北市地政局土開總隊長范乾峯介紹，科專市有地T12會和T3、T4配合北士科園區的產業發展定位，招攬相關產業、技術領先的優質企業進駐；T16預計興建地下4層、地上55層的金仁寶企業總部，預計2028年完工啟用。

范乾峯說，沿著雙溪河岸有許多親水公園，也是9米65的超級堤防，蜆仔港公園則是北士科最大公園；北士科開發後，福國路是新闢的東西向主要幹道，未來輕軌也會沿著福國路經過；洲美國小預定地旁三角形街廓的交通用地，除了作為公車調度站，將來台電會設置變電所，確保北士科的供電穩定。

蔣萬安表示，接下來T3、T4、T12及結合科技廊帶，希望持續招商吸引更多國際頂尖企業或相關產業鍊夥伴來到北士科。北市目標非常清楚，要把台北打造為AI產業的Powerhouse，成為這股AI浪朝中的Game Changer；希望未來看到的不只是輝達海外總部，更希望看到AI產業不斷持續往前邁進，「我們腳步不會停下，會加倍的往前走。」

台北市長蔣萬安今說，「秘密基地」洲美國小預定地4.6公頃且非常方正，當時輝達有來...
台北市長蔣萬安今說，「秘密基地」洲美國小預定地4.6公頃且非常方正，當時輝達有來看過也確實非常心動。記者林佳彣／攝影

輝達 AI 蔣萬安

上一則

台破近年最大盜版案 9出版社遭侵權180億 補習老師被法辦

延伸閱讀

卓榮泰嗆對藍白忍無可忍 蔣萬安：民眾常用這4字抱怨民進黨

卓榮泰嗆對藍白忍無可忍 蔣萬安：民眾常用這4字抱怨民進黨
Nvidia落腳北士科 蔣萬安：全球市值最高企業對台北投信任票

Nvidia落腳北士科 蔣萬安：全球市值最高企業對台北投信任票
雙城論壇 宋濤見蔣萬安？國台辦未回應台媒追問

雙城論壇 宋濤見蔣萬安？國台辦未回應台媒追問
韓人眼中「台灣感性」騎樓爭議多 蔣萬安研議管理機制

韓人眼中「台灣感性」騎樓爭議多 蔣萬安研議管理機制

熱門新聞

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

2025-12-11 03:30
圖為台駐印度副代表謝柏輝（右4）12月4日參加印度「國家地震中心」的國家地震預警資料接收中心啟用儀式。中央社

台駐印度副代表謝柏輝突身體不適 送醫後宣告不治

2025-12-12 11:25
台灣首場虛擬三鐵賽「2025 V鐵人-虛擬三鐵 挑戰賽」14日舉行。市長蔣萬安、台北一零一董事長賈永婕、北市虛擬運動協會理事長陳炳甫等人出席。（記者林俊良／攝影）

有在練 蔣萬安牛仔褲比虛擬鐵人竟拿第2 直呼蠻累的

2025-12-14 17:18

超人氣

更多 >
申請綠卡、入籍須知 USCIS照片新規即刻生效

申請綠卡、入籍須知 USCIS照片新規即刻生效
好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身

好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身
華女老闆從未涉黃 卻被控淫媒罪 只因一疏忽

華女老闆從未涉黃 卻被控淫媒罪 只因一疏忽
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
川普擴大旅行禁令至30多國 新增5國全面禁入、15國遭限制

川普擴大旅行禁令至30多國 新增5國全面禁入、15國遭限制