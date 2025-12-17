我的頻道

華納兄弟董事會拒絕派拉蒙收購案 稱Netflix案較優

紐時揭美提議歐洲部隊進駐烏克蘭西部 克宮稱可討論

台灣無人機打出名號 這國成最大買家 其他國家有望跟進

編譯陳苓／綜合外電
台灣雷虎公司的無人機。美聯社

波蘭成了台灣無人機的全球最大買家，占台灣無人機出口的近六成。雙方還簽署備忘錄，要打造去中國化的無人機供應鏈。

AMO的中國分析師沙特（Konrad Szatters）表示，波蘭採購無人機，反映該國重新整軍經武，應對俄羅斯更具侵略性、中國技術疑慮日增、加上歐洲國防產業無法滿足此一高漲需求。該國選擇台灣產品，似乎偏向於務實考量，而非政治或意識型態。台灣生產的無人機通常相對平價、耐用、而且日益在艱困環境中通過考驗。歐洲軍方密切關注烏克蘭政爭，烏國使用台灣無人機，也有助台灣產品的信譽。

沙特說，波蘭不是此區唯一考慮要減少依賴中國技術的國家，中歐和東歐也開始在關鍵領域，限制使用中國設備和技術。從這方面看來，波蘭對台灣無人機的興趣，也許反映出此區的更廣泛趨勢。

沙特指出，對台灣來說，波蘭的採購帶來潛在商機，供給大量無人機給這個北約關鍵成員，給予台廠能見度，並展現台灣對歐洲安全的貢獻，不止於晶片。這類合作讓台灣與歐盟成員能在正式管道外，建立實質的雙邊關係，台灣並可打造出協助歐洲對抗侵略鄰國的形象。這麼一來，理論上，歐洲會更願意考慮幫助台灣，對抗中國的軍事野心。

然而，台灣必須小心以對，歐盟與台灣的任何合作，特別是軍事方面，就算規模有限，都可能招來北京的政治關切，恐進一步煽動假訊息。很難評估北京多認真看待這些交易，但波蘭並非中國的重要貿易夥伴，可能會限制中國的籌碼和興趣。

