我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪被捕 伊朗家屬擔憂傷勢

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

卓榮泰不副署財劃法 強調「守護國家主權與安全」

記者李柏澔／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台行政院長卓榮泰。記者李柏澔／攝影
台行政院長卓榮泰。記者李柏澔／攝影

行政院長卓榮泰15日召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」時指出，立法院再修正的「財政收支劃分法」明顯違憲，為履行國家最高行政機關行政首長的職務與責任，自己依「中華民國憲法」第37條規定，決定不予副署本次修法。卓榮泰16日再次表示，自己15日是在守護國家憲法，否則國家就會失去主權和安全的屏障和保護。

立法院去年底修正財劃法釋出中央財源，今年11月14日財劃法修正三讀通過，對此行政院表示，立法院版本未經充分討論，且嚴重衝擊中央財政及施政能量，因此提出覆議案但被立院否決，並維持原有的三讀決議。

卓榮泰15日召開記者會，針對三讀通過的「財劃法」修法案，身為行政院院長，將依照「中華民國憲法」第37條，決定不予副署本次修法。所謂「副署」，是根據憲法37條規定，總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。

卓榮泰16日出席「2025國家農業科學獎」頒獎典禮致詞指出，明年度中央政府總預算3兆350億元還停留在立法院，一頁都還沒翻開來看過，希望立法院能讓中央政府總預算裡頭，福國利民的法案盡速通過。

卓榮泰指出 ，為了確保永續發展，就必須要有政策引導和充足經費，15日行政院做了一件重要工作，自己必須守護國家憲法，使其維持正常的憲政體制，行政院守護憲法，和農民守護土地是一樣的，土地是農民的根，而憲法是國家的根本大法，一旦國家失去這個根本大法，台灣將沒辦法從事生產與進步和研發成功。

卓榮泰強調，沒有憲法就沒有對主權和安全的屏障和保護，願意陪著農民一起守護國家的土地，也希望農民支持政府守護憲法，這才是未來要走的路。

卓榮泰 中華民國

上一則

美官員：台灣是供應鏈要角 經濟夥伴對話明年初舉行

延伸閱讀

卓榮泰宣布不副署財劃法 嗆「若不滿可倒閣」 藍轟：比尹錫悅還獨裁

卓榮泰宣布不副署財劃法 嗆「若不滿可倒閣」 藍轟：比尹錫悅還獨裁
綠營傳異聲 柯建銘：沒不副署空間 林濁水：閣揆荒唐

綠營傳異聲 柯建銘：沒不副署空間 林濁水：閣揆荒唐
新聞評論／賴清德自認比憲法還大 該再被選民教訓一次

新聞評論／賴清德自認比憲法還大 該再被選民教訓一次
卓榮泰不副署財劃法激怒火 藍白擬上街頭反制

卓榮泰不副署財劃法激怒火 藍白擬上街頭反制

熱門新聞

馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44
空軍一架F-16戰機8日執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。圖為同型戰機。（國防部提供）

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

2025-12-09 22:30
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

2025-12-11 03:30
圖為台駐印度副代表謝柏輝（右4）12月4日參加印度「國家地震中心」的國家地震預警資料接收中心啟用儀式。中央社

台駐印度副代表謝柏輝突身體不適 送醫後宣告不治

2025-12-12 11:25

超人氣

更多 >
四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起
葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友