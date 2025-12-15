美歐日澳對台新看法 余茂春：保護台灣利他利己

台灣教授協會15日在濟南教會舉辦「從中共犯台意圖及川普總統的印太戰略，談台灣強化自我防衛能量及區域安全合作的必要性」論壇，美國學者余茂春（圖）出席。中央社

美國學者余茂春 今天表示，美國的戰略重心已在總統川普 第一次任期時轉向對付中共 ，且美國、澳洲、日本與歐洲近期也對台灣產生新看法，在台灣存亡、不受中共侵犯等議題上，「不只是台灣利益、也是美國利益，因此保護台灣是利他主義表現，也是利己主義必要性」。

台灣教授協會下午在濟南教會舉辦「從中共犯台意圖及川普總統的印太戰略，談台灣強化自我防衛能量及區域安全合作的必要性」論壇，前國防部長蔡明憲、台灣教授協會長薛化元，以及華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中國研究部主任余茂春等人出席。

余茂春為川普第一次總統任期的中國政策重要智囊，他指出，美國的國防安全戰略過去數十年來，發生數次重大改變，第一次是1947年，為因應蘇聯擴張，美國通過國家安全法以整合全國工業、文教、科技、國防及情報網絡，將「對付蘇聯所領導的共產主義」，作為唯一目標。

余茂春說，最近的戰略改變起於2015年左右，川普2016年當選美國總統後，做出二戰以來最重大的戰略重心轉移，並在2017年10月推出國家安全戰略，從過往著重俄羅斯威脅以及中東地區的戰略糾纏，轉移到對付中共，重新建立美國的安全重點。從長遠角度來看，這是美國安全戰略自1947年來的重大翻轉，意義重大。

余茂春表示，俄羅斯的軍事與經濟實力均不及中共，而中共在軍備及現代戰爭領域的發展速度驚人、甚至遠超過俄羅斯，特別是超音速武器等飛彈技術有長足進步，但北京又與俄羅斯連結在一起，為此，美國強化國土安全防衛、建立反飛彈系統，並期盼盟友承擔更多的國防預算。

余茂春認為，川普與前美國總統拜登在對中戰略的不同之處，在於川普強調「嚇阻」，拜登更強調內涵實者互為矛盾的「競爭與合作」。

他指出，嚇阻的方式就是加強與盟友關係、提升盟友國際地位，同時聚焦集體與盟友防禦，而非倚靠單一美國，若盟友沒有決心，美國也不會給予幫助。綜觀世界各國，美國最好的朋友包括以色列、波蘭、韓國及日本，又以韓國與美軍指揮體系整合度最高，且韓國軍事、半導體工業更深度連結國防。

余茂春表示，美國過去認為台灣是民主燈塔、自由象徵，在很多道德面向具有示範作用。但近期美國、澳洲、日本與歐洲對台灣產生新看法，就是在台灣存亡、不受中共侵犯等議題上，「不只是台灣利益、也是美國利益，因此保護台灣是利他主義表現，也是利己主義必要性」。最顯而易見的，台灣半導體工業是世界龍頭，丟了台灣、對美國打擊很大。

至於「疑美論」，余茂春說，全球任何地方都有「疑美論」，因為美國不可能對一個國家做出百分之百的承諾。