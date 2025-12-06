誤信假通靈 改姓後狗死、人病、公司挨罰…法官准改回

我的頻道

記者游明煌／基隆即時報導
台灣基隆一名男子花大錢改姓後卻衰運不斷，法官准許他改回原姓。圖為基隆法院。(本報系資料照片)
台灣基隆一名男子花大錢改姓後卻衰運不斷，法官准許他改回原姓。圖為基隆法院。(本報系資料照片)

基隆一間公司林姓老闆誤信一名聲稱具有「靈異能力」的女子，將姓氏改為從母姓改運，沒想到改姓後衰運連連，改姓當天多年愛犬暴斃，接著他身體不適進醫院手術，妻子健康也惡化，連公司都被罰款2次。他認為被騙，向法院聲請改回從父姓「林」，法官認為可保有對父系家族歸屬感及自我認同，延續祖先奉祀，准許改回。

基隆地院判決書指出，林姓男子從事漁業經營，經朋友介紹認識一名自稱具靈異能力的女子，她指稱林男家族至今無孫，是因其母親為童養媳，未將子女冠母姓，致祖先震怒，導致家運衰敗，該女堅持要求林男將祭拜多年的神明送離，神桌全部更換。

林男表示，期間陸續支付「各項費用」約60萬元(約2萬美元)，並依該女指示至戶政事務所辦理母親去夫姓、全家改從母姓，但改姓以後未改運，反而衰運連連。

他說，改姓當天，陪伴家人7年多的愛犬竟莫名暴斃，過了幾天，他肚子莫名疼痛，無法排便，經急診就醫並住院手術。開設的公司在變更姓氏登記後突然遭受二次罰款。連住家磁磚脫落，砸到鄰居的採光罩玻璃賠了5000元(約168美元)。

不只如此，他說，接連受到林姓宗親與神明託夢示警，最後連妻子的健康狀況亦加劇惡化，才知受騙，經查證方知該女於基隆地區屢次以類似手法誤導他人改姓，後悔莫及。

法官審理指出，向戶政事務所申請變更為父姓或母姓以一次為限，而依民法第1059條第5項規定向法院請求裁判變更姓氏並無變更次數之明文限制。聲請人聲請變更回復為父姓「林」，指是為家族的歸屬感及自我認同，延續祖先奉祀，避免生活上、情感上的困擾等多重意義。

法官表示，聲請人的母親同意其變更姓氏，改從父姓「林」。依民法「子女經出生登記後，於未成年前，得由父母以書面約定變更為父姓或母姓；子女已成年者，得變更為父姓或母姓。前2項之變更，各以一次為限。」

法官說，審酌聲請人之母對其變更為父姓表示同意，改回父姓應能使其保有對父系家族之歸屬感及自我認同，延續祖先奉祀，避免生活上、情感上的困擾等多重意義，對其有利，准許改回從父姓。

