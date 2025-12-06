我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

記者周佑政／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

台總統賴清德今天出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡，且台灣是主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要，目的也是為團結台灣社會。

雷震民主人權基金、紀念殷海光先生學術基金會、傅正民主研究中心共同舉辦「『自由中國』的遺產與當代民主的試煉」論壇。

賴清德致詞時表示，雷震成立「自由中國」雜誌，在台灣推廣民主自由工作，揭櫫民主反共大旗。殷海光發表文章，質疑當時政府反攻大陸正當性與必要性。雷震認為，救亡圖存要組反對黨監督政府。三人不見容於當時執政當局，雷震、傅正先後入獄，殷海光遭政府終止研究與教育工作。

賴清德表示，雷震出獄後撰寫「救亡圖存獻議」，建議政府將國號改為「中華台灣民主國」，當時政府當然不接受。雷震壯志未酬，但雷震的遺願由傅正與台灣的後起之秀共同完成，在傅正串連下，民進黨於1986年9月28日成立。

賴清德指出，民進黨1999年通過「台灣前途決議文」，內容是台灣已經是主權獨立的國家，根據憲法，名字叫中華民國，主權與中華人民共和國互不隸屬，前途必須由2300萬人決定。雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡，且台灣是主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要，目的也是為團結台灣社會。

賴清德說，去年他當選時，時任美國國務卿布林肯稱呼他為台灣第五任民選總統，國際社會有時稱呼中華民國台灣或台灣，不管如何稱呼，都是指台澎金馬2300萬人。

賴清德表示，身為總統，面對外來威脅時，他非常希望國家應該要團結，不分先來後到，只要認同台灣，就是這個國家的主人，千萬不要讓外力分化，分散力量就沒辦法保護國家。

賴清德表示，儘管看似與雷震改國號的倡議不同，但理念一致，因為不管是稱呼中華民國、中華民國台灣，或是台灣，都是指台澎金馬2300萬人，因此民進黨2024年通過「族群多元國家一體決議文」，尊重每個人生活經驗，認為不管先來後到，只要認同台灣就是這國家主人。

賴清德說，他希望團結一致對外，並團結在3個面向，第一是民主，第二是反共，第三個是不分政黨把國家利益擺在前面。不同政黨沒有關係，因為民主政治就是政黨政治，不同政黨彼此競爭很自然，但「同一個國家比較重要」。希望面對中國未來威脅時，台灣第一步就是用民主團結國家，第二是用反共凝聚人民力量，第三是國家利益最優先，同一個國家認同才有辦法團結。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

賴清德 中華民國 民進黨

上一則

台美關稅談判進度 卓揆：已到相當最後階段

下一則

代母出征？應曉薇女兒應佳妤發聲：選與不選都準備好了

延伸閱讀

黑白集／囈語有兩種…賴大話連篇被酸

黑白集／囈語有兩種…賴大話連篇被酸
教宗喊話追求和平 賴清德：希望全球領袖都能聽到

教宗喊話追求和平 賴清德：希望全球領袖都能聽到
願幫經濟 賴清德總統吃大陸豆腐

願幫經濟 賴清德總統吃大陸豆腐
與賴清德年末餐敘 谷立言：美國對台灣承諾堅若磐石

與賴清德年末餐敘 谷立言：美國對台灣承諾堅若磐石

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
陳姓高職生不滿被母親沒收手機，加上母親曾說「18歲就要趕你出門」，拿水果刀闖進母親臥室猛刺她廿多刀，再打119稱「遭母攻擊」，陳母送醫不治。桃園地院國民法官庭判陳19年10月徒刑，檢方和陳皆上訴，台灣高等法院今駁回。記者王宏舜／攝影

台高職生手機遭沒收 狂刺母20多刀…聽宣判渾身發抖

2025-12-03 12:58

超人氣

更多 >
英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平
3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈
資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣

資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣
搭機可免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利

搭機可免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐