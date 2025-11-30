聖文森大選後恐與北京建交？台外交部揭兩國最新互動

中華民國外交部。(本報系資料照)

台灣友邦聖文森及格瑞那丁27日舉行國會大選，反對黨「新民主黨 」獲勝，終結總理龔薩福（Ralph Gonsalves）長達24年的執政；新民主黨黨魁傅萊德（Godwin Friday）28日就任新總理，該黨曾主張與台灣斷交並與中國建交。台外交部表示，大選結果出爐後，台灣駐聖國大使范惠君已於第一時間代表台灣政府與人民向傅萊德及國會議員當選人表達誠摯祝賀，並同時轉致賴清德 總統賀忱，傅萊德表示感謝並請范惠君向賴總統轉達謝意。

台外交部28日就已經發布新聞稿，恭賀聖國和平順利完成國會大選，並向傅萊德等國會議員當選人表示祝賀。

對於新政府上台恐導致外交轉向，台外交部今（30日）再度重申，台灣駐聖國大使范惠君已於第一時間代表台灣政府與人民向傅萊德及國會議員當選人表達誠摯祝賀，並同時轉致賴清德總統賀忱，傅萊德表示感謝並請范惠君向賴總統轉達謝意。

台外交部表示，台聖建交44年來，兩國邦誼素來篤睦，台大使館與聖國朝野各界人士也都保持良好互動與友誼。台聖兩國過去在農業、糧食安全、基礎建設、醫療衛生、資通訊科技及婦女賦權等領域合作成果豐碩，深受聖國朝野肯定，未來也會在既有成果基礎上與新政府緊密協作，深化雙邊關係。

民進黨立委王定宇則說，台聖的各項榮邦計畫和人道經貿合作，讓兩國關係非常密切友好，到目前為止，雖然新民主黨贏得選舉，「邦交暫時看起來沒有大的問題」，他要求外交部嚴加注意。

王定宇表示，國人也要了解，當他國的國內政局發生變化，且有政治人物在選舉期間說要改變對台灣的外交關係時，「我們必須了解，說當選後要恢復邦交的、或者揚言要跟台灣斷交的，是不是選後會立刻兌現主張，都值得再三觀察。」

同時，王定宇指出，宏都拉斯正在舉行總統選舉，該國民調第一名和第二名的候選人都主張當選後要跟台灣恢復邦交關係。

王定宇說，宏都拉斯的部分無需過度樂觀，台灣對宏國提供經濟幫助比較大，若新總統有意跟台灣恢復邦交關係，台灣不會撒錢來建立對宏都拉斯邦交，要基於理念相近、彼此互利且公平對待。

宏都拉斯在2023年與中華民國 斷交，轉而與中華人民共和國建交。