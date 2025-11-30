疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光
台名嘴陳揮文主持飛碟電台晚間廣播節目「飛碟晚餐」長達19年，前晚無預警在節目中向聽眾道別，坦言被電台「告知」未來該時段將改為新聞帶狀節目，因此請他做到這個月的月底。他感嘆：「19年了，我也有點乏了。」陳揮文語氣中充滿不捨，只能於最後一集加碼送出CALL IN獎品，還苦笑打趣：「今天沒拿到獎品的朋友，下周也不必打來了。」
消息一出，陳揮文的粉絲團立刻湧入大批聽眾留言，有人質疑他突然被辭退，可能和最近常無情批評國民黨主席鄭麗文有關。陳揮文沒有深究原因，昨發出「畢業文」，強調和電台是好聚好散，沒有任何不愉快。
陳揮文表示，飛碟電台有新節目規畫的考量，自己百分之百尊重，非常感謝在這19年的時間，飛碟電台給予完全自由的主持空間，「我真的無以為報」。
雖然是「被離職」，但陳揮文很淡定，認為有上台就有下台，自己無論上台下台，對每一位聽眾都是滿心感謝。他請聽眾們繼續支持飛碟電台和新節目，自己未來在YouTube和其他節目仍會繼續針砭時事。不少網友和媒體人也鼓勵他把重心轉往自媒體，相信未來的路會更寬廣。
而飛碟電台已經找好主持人選，今天消息曝光，原時段由陳家蕙、戚海倫為聽眾服務，依舊維持「飛碟晚餐」的招牌名稱。節目介紹改為由資深新聞記者與專業主播掌廚，專注於客觀事實的呈現，去蕪存菁彙整播報當日國內外最即時、最熱騰騰的新聞動態。多元資訊的匯流，做聽眾耳邊最值得信賴的新聞室，在下班歸途之中，僅需一個小時便能與世界脈動無縫接軌。
