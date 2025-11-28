我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為優先登機、好座位 機場輪椅服務被濫用9成有假

紐時：川普將移民與犯罪、經濟困境畫等號

非核轉向？2027可能重啟核電 學者：核三重啟最快1年半

台灣新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
經濟部已於27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查及研提再運轉計畫。圖為核三廠。（本報資料照片）
經濟部已於27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查及研提再運轉計畫。圖為核三廠。（本報資料照片）

核三廠二號機今年5月除役，台灣進入非核家園。經濟部27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會，其中核三自主安全檢查預計最快需1.5年，相當於2027年有望重啟核電。行政院長卓榮泰昨在立法院會備詢表示，若核能安全，「是可以考慮往這時程來做規畫」。

此舉是否意味民進黨「非核家園」政策轉向，引發外界關注。

前總統蔡英文執政時期以推動非核家園為目標，後續因綠電成本高昂、供電不穩定等情況，在野黨聯手修正核子反應器設施管制法，將核電廠的使用年限自40年延長到60年。

據掌握，經濟部近日正式核定台電核電廠評估報告，其中位於新北市石門區的核一廠因設備老化，不具再運轉可行性；而位於新北萬里區的核二、屏東恆春鎮的核三廠則具再運轉可行性，核二、核三廠的再運轉計畫預計明年3月送核安會，核三廠自主安全檢查則須走審查等流程，需1.5年至2年；核二廠則因乾貯設施延宕近10年，安檢期程將更長。

評估結果顯示，核一廠兩部機組已分別停機逾11年、8年，重要發電設備多已拆除，多數儀電組件需汰換升級，且機組與三一一日本福島核災事故同型，日本同型機組也都除役，核一廠不具再運轉可行性。核二廠安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，但發電系統停機超過兩年，功能需再確認，初判仍具再運轉條件。

評估結果顯示，核三廠機組設備尚未拆除，皆以營運期間標準定期大修及維護，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判也具再運轉條件，其中部分具有原廠專利，需尋求原廠協助。核電廠現況評估報告經核定後，後續台電將依照相關規定再提運轉計畫，並啟動耐震等相關安全評估。

卓榮泰昨日赴立法院備詢，國民黨立委賴士葆詢問，核三廠是否會在2027年重啟？卓榮泰回應，「在安全無虞的狀況下」，如果有必須要汰舊換新的設備，仍必須安全無虞。卓榮泰還強調，不是考量選舉，而是考量核能安全；若核能安全，「是可以考慮往這時程來做規畫」。

台電董事長曾文生表示，台電會按「核安會所開考卷」落實各項準備工作，核三廠自主安檢約需一年半到兩年，完成後將再送核安會審查，重啟與否要看核安會審查結果，台電也要同步進行同儕審查。

而針對重啟核電廠是否須經環評，環境部政務次長葉俊宏昨表示，目前仍在研究階段。葉俊宏解釋，台電提交給核安會的安全報告，可能內容就跟環評審查項目重疊，不可能兩邊重複審查，且涉及核安部分，核安會才是專家。

全國廢核行動平台昨聲明表示，基於台灣的地質條件以及老舊核電廠的風險，反對重啟核二、核三。平台強調，老舊核電不應重啟，能源轉型不應倒退，在安全、核廢與國安皆無法保證的前提下，核電重啟不是可行的能源選項。

清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸認為，台電若有心要重啟，核三最快一年半，而核二則是兩年半即可，根本不需要像台電所說這麼長時間。

核能流言終結者創辦人兼執行長黃士修表示，台電認定核一廠因設備老化，不具再運轉可行性，但這不是失去可行性的理由，近年美國、菲律賓的核電廠，都有停機幾十年重啟案例，因零件都可汰舊換新。

至於台電指核二、核三廠重啟最快估需一年半，黃士修認為，但台電打了預防針「最快」，民進黨內有沙盤推演，找個技術細節多卡半年，就能拖過2028年總統大選。

核電廠 卓榮泰 民進黨

上一則

台男杜拜扣5天...妻仍繼續旅遊遭狂批 她喊冤還原真相

下一則

女掀衣露胸惡搞高雄好市多 遭送辦

延伸閱讀

川習通話談及回歸 卓榮泰：中華民國台灣沒回歸的選項

川習通話談及回歸 卓榮泰：中華民國台灣沒回歸的選項
川習通話談及回歸 卓榮泰：中華民國台灣沒回歸選項

川習通話談及回歸 卓榮泰：中華民國台灣沒回歸選項
新聞評論／政院版財劃法 做大綠營縣市的餅 南二都獲益最大

新聞評論／政院版財劃法 做大綠營縣市的餅 南二都獲益最大
新聞評論／閣揆戰狼化 卓榮泰看不到人民的不耐？

新聞評論／閣揆戰狼化 卓榮泰看不到人民的不耐？

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25

超人氣

更多 >
川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼