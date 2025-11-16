台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

我的頻道

記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

面對外食誘惑、工作壓力，許多人喊了無數次「減肥」，始終難跨出關鍵一步、或失敗收場。雲林縣民進黨縣議員洪如萍曾是「重量級」民代，因新冠疫情爆發開始減重，一年內減重逾10公斤，瘦到鄉親認不得，她表示，減重沒有捷徑，健康飲食與規律運動始終是唯一可靠的道路。

洪如萍2019年任鄉代時體重逼近90公斤，一度萌生縮胃手術念頭，幸被醫師勸阻。疫情爆發、行程驟減，反成轉折，她開始規律運動；姊姊轉任健康管理師，協助調整飲食，減少澱粉、增加蔬菜與蛋白質，並戒掉零食。

她以每日量體重、拍照記錄三餐督促自己，「瘦到第五公斤時，身形開始變化」，也確立減重決心，並將衣櫥內的「胖」衣服全數丟掉。一年後，她瘦了十多公斤，「嬸味」消失，外表年輕近10歲，重返地方活動時，鄉親甚至認不出來。

她坦言，過往家庭飲食缺乏健康概念，晚餐特別豐盛，體重一路攀升；雲林農村普遍如此，早餐多是高熱量、高澱粉，蔬菜產地反而蔬菜攝取不足。

疫情後回到忙碌行程，三餐不正常，她體重略增，近期縣府舉辦減重比賽，身邊友人踴躍參加，再度提醒她維持不易，如今每日運動、嚴控飲食，強調「只要有毅力，就能甩掉厚片標籤」。

雲林縣議員洪如萍（左）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重後...
雲林縣議員洪如萍（左）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重後。圖／洪如萍提供
雲林縣議員洪如萍為減重，拍照紀錄每天三餐。圖／洪如萍提供
雲林縣議員洪如萍為減重，拍照紀錄每天三餐。圖／洪如萍提供

減重 疫情 民進黨

