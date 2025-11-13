太子集團案 台北101籲政府專責單位助查核租戶背景

台北101董事長賈永婕。(記者杜建重／攝影)

太子集團在台涉洗錢案，子公司辦公室設在台北101 大樓引發關注。台北101董事長賈永婕 今天坦言，台北101並無公權力，無法像檢警一樣去調查租戶背景，只能依據公開商業資訊進行查核，在執行上確實有限制與困難。

她呼籲政府指派專責單位，協助地標級建築進行租戶背景查核與持續監管，讓企業與政府攜手守護國家形象與社會安全。

賈永婕今天在臉書發文表示，太子集團的跨國詐騙案震驚全球，他們在台灣擁有多處豪宅、跑車，旗下子公司天旭國際的辦公室還設在台北101。一時之間，大家對於為什麼101會有詐騙集團 的子公司，也產生很多疑問與質疑。

她說，在第一時間得知這件事情，真的非常震驚，也立刻回頭檢視台北101在內控上是不是有疏失。經查，這間公司是在民國106年簽約，107年完成裝修進駐台北101。當時經過嚴格的選商審核與徵信程序，一切文件、資料都完全合法。表面上它是合法的公司，但實際上卻是隱藏極深的跨國詐騙集團。

「誰會想到，看似每天準時打卡、平凡上班的工程師，居然是在執行詐騙任務？」賈永婕表示，這讓人又震驚又憤怒，也更清楚地看到，這已是一場新的「智慧型跨國犯罪」，不是傳統企業能單靠自己防範。

賈永婕指出，台北101雖然是台灣的地標、國家的門面，「但我們沒有任何公權力，無法像檢警那樣去調查租戶背景」，只能依據公開的商業資訊進行查核。在執行上確實有其限制與困難。

因此，她呼籲，是否能由政府指派專責單位，協助地標級建築進行租戶背景查核與持續監管，讓企業與政府攜手，共同守護國家形象與社會安全。

她提到，台北101早已設立嚴謹的選商審核機制，並與警政單位建立定期溝通管道，會定期拜訪租戶高階主管、了解營運狀況，對於訪客進出一直是用最高規格在控管，將持續努力加強管控，用實際的行動守護台北101。