遭點名應聲援沈伯洋 韓國瑜回賴：自己生病讓別人吃藥

日前中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜，要韓站出來維護國會尊嚴。韓國瑜（左）12日偕同副院長江啟臣（右）對此發表談話。（記者許正宏／攝影）

民進黨立委沈伯洋 遭中國大陸立案偵查，賴清德總統前(11)天喊話立法院長韓國瑜 應聲援。韓國瑜昨重砲回應，賴總統這是「自己生病讓別人吃藥」，並以「桌子有四隻腳」比喻，維護台灣安全有保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係四隻腳，賴清德除了美台關係外，其他三隻腳都打斷了，若要幫沈伯洋必須維護好四隻腳，這才是上游源頭的問題。

總統府方面未有回應，行政院長卓榮泰昨在蘇澳勘災受訪則以「桌上有兩盤菜」回嗆，一盤是國民黨主席鄭麗文去祭拜共諜，身為國會議長、有中國國民黨籍的韓國瑜迄今沉默不語；桌上還有另外一盤菜，就是中國發動全球追捕沈伯洋，不僅違反自由、民主、人權，更是對人身安全的威脅。國會有責任保護國會議員，難道這兩盤菜韓國瑜都要沉默地容忍、沉默地吞下去嗎？

韓國瑜昨在立法院副院長江啟臣陪同下，在立法院發表談話。他說，身為立法院長，對每位立委在院內的言論自由、人身安全、質詢時不受到恐慌和威脅，這是他的職責所在，一定會盡全力保護好每位立委的權責與權益，這點毋庸置疑。

韓國瑜指出，台灣安全最重要的四隻腳，分別是保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係及維護兩岸和平。賴總統兼民進黨主席，黨政軍情權力一把抓，卻把台灣安全的四隻腳打斷三隻腳。民進黨台獨黨綱綁在那，如何保護中華民國？推動大罷免，如何保護民主自由？宣布中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸關係？只剩下維護美台關係。

韓國瑜表示，賴總統若真的要幫沈伯洋，要考慮如何恢復這四隻腳，重新平穩地站在那，而不是繼續消費沈伯洋，轉換為藍綠鬥爭，這對沈伯洋一點都不公平。

韓國瑜指出，大陸對台灣過去是文攻武嚇，現在已經對立委開始立案調查，這步下來，台灣人民無法接受。他呼籲「解鈴還須繫鈴人」，賴總統應立刻廢除台獨黨綱，保護好中華民國；在大罷免之後，重新建立行政、立法間良性互動；撤回大陸為境外敵對勢力，兩岸在九二共識、中華民國憲法基礎，展開和平交流對話，最後還是要繼續鞏固好美台關係。

韓國瑜說，賴總統點名他，他發自內心的呼籲，讓台灣人民遠離戰爭，讓台灣的年輕朋友有美好的前途去奮鬥努力，這才是治本之道；接下來有關沈伯洋個人的問題，大家再一起來討論如何讓沈伯洋避開這場不可測的凶險。

民進黨發言人吳崢表示，遺憾韓國瑜身為立法院長，對於自家國會議員遭威權國家跨國鎮壓遲不吭聲，在賴總統的提醒下，才藉機指桑罵槐，更對台灣民主自由的理解錯誤。「絲毫看不到立法院長應有的風骨與肩膀」。